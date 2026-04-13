Kızını ve eski eşini katleden saldırganın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde 9 Nisan Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ercan Ş. isimli saldırgan, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan Bildik ile barışmak için olaydan 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine giden saldırgan, eski eşine ve olay sırasında evde olan kızı Ceylinaz Şevgin'e ateş etti. Saldırının ardından şüpheli Ercan Ş. olay yerinden kaçtı.

EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ!

Olay sırasında evde bulunan Türkan Bildik'in kardeşi Güney Bildik, 112 Acil Çağrın Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şüphelinin kızı Ceylinaz Şevgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eski eş Türkan Bildik ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇTIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Ercan Ş.’yi güvenlik kameralarından takibe aldı. Saldırganın kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıkarken Sultangazi'de bir adreste bulunduğu tespit edilen şüpheliyi yakalamak için Özel Harekat Polislerinin de katıldığı bir operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda, Ercan Ş. ile evde bulunan arkadaşı C.P. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, olayda kullandığı 9 mm çapında silah da ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Polis merkezinde sorgulanan ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen saldırgan adliyeye sevk edildi. Ercan Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında suçluyu saklamak suçundan işlem başlatılan arkadaşı C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)