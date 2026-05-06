Ankara'da 'Çirkinler' çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Ankara'da esnafı haraca bağlayan ve iş yerlerini kurşunlayan "Çirkinler" organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİT VE KURŞUNLAMA YÖNTEMİYLE HARAÇ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri suç örgütünün çalışma yöntemlerini deşifre etti. Örgüt üyelerinin, hedef aldıkları esnaf ve iş adamlarını tehdit ederek haraç istedikleri, ödeme yapmayanların iş yerlerine ise silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi. Şüphelilerin, korku yaymak amacıyla saldırı anlarını kameraya alıp paylaştıkları öğrenildi.

SİLAHLAR ÇÖPLÜKTEN ÇIKTI

Polis ekiplerinin takibi sonucunda, suç örgütü üyelerinin olaylarda kullandıkları silahları sakladıkları sıra dışı yöntem de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, yakalanmamak için silahları metruk bir arazideki çöp yığınlarının içine gizledikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda suç aletleri gizlendikleri yerde ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Toplamda 4 ayrı suç eylemine karıştıkları saptanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı. Ankara emniyetinin bölgedeki suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı çalışmaları devam ediyor. (DHA)