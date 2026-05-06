Ankara'da 'Çirkinler' çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Ankara'da 'Çirkinler' çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Ankara'da esnafı tehdit edip iş yerlerini kurşunlayan "Çirkinler" suç örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerin saldırılarda kullandıkları silahları çöp yığınına gizledikleri belirlendi.

Ankara'da esnafı haraca bağlayan ve iş yerlerini kurşunlayan "Çirkinler" organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİT VE KURŞUNLAMA YÖNTEMİYLE HARAÇ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri suç örgütünün çalışma yöntemlerini deşifre etti. Örgüt üyelerinin, hedef aldıkları esnaf ve iş adamlarını tehdit ederek haraç istedikleri, ödeme yapmayanların iş yerlerine ise silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi. Şüphelilerin, korku yaymak amacıyla saldırı anlarını kameraya alıp paylaştıkları öğrenildi.

SİLAHLAR ÇÖPLÜKTEN ÇIKTI

Polis ekiplerinin takibi sonucunda, suç örgütü üyelerinin olaylarda kullandıkları silahları sakladıkları sıra dışı yöntem de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, yakalanmamak için silahları metruk bir arazideki çöp yığınlarının içine gizledikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda suç aletleri gizlendikleri yerde ele geçirildi.

4 gün önce park etmişti: Otomobili alevler içinde buldu4 gün önce park etmişti: Otomobili alevler içinde buldu

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Toplamda 4 ayrı suç eylemine karıştıkları saptanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı. Ankara emniyetinin bölgedeki suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
Türkiye
İstanbul’da yaz provası! Sıcakların tırmanacağı tarihi açıkladı
İstanbul’da yaz provası! Sıcakların tırmanacağı tarihi açıkladı
Bingöl'de günlerdir kayıp emekli öğretmenin izi sürülüyor
Bingöl'de günlerdir kayıp emekli öğretmenin izi sürülüyor