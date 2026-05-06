Petrol düştü piyasalar rekora koştu

New York borsası, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarını tazelerken, Dow Jones da yüzde 0,73 değer kazandı.

New York borsası, güçlü şirket bilançoları ve gerileyen petrol fiyatlarının desteğiyle haftanın işlem gününü pozitif tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta tarihi zirvelerini gördü.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ, ENDEKSLER YÜKSELDİ

Kapanışta Dow Jones yüzde 0,73 artarak 49.298,25 puana, S&P 500 yüzde 0,81 artışla 7.259,22 puana, Nasdaq ise yüzde 1,03 kazançla 25.326,13 puana çıktı.

Orta Doğu’da dün tırmanan gerilimle yükselen petrol fiyatları bugün geri çekildi. Brent petrol yüzde 4 azalışla 110,11 dolara, WTI ise yüzde 3,6 düşüşle 102,59 dolara indi.

HEGSETH: “ÖZGÜRLÜK PROJESİ TİCARET AKIŞINI SAĞLAYACAK”

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı’ndaki tarafsız ülke gemilerinin geçişine yönelik “Özgürlük Projesi” operasyonunun İran’a yönelik diğer saldırılardan “ayrı ve geçici” olduğunu belirtti. Hegseth, İran ile ateşkesin sona ermediğini ve operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını ifade etti.

ŞİRKET BİLANÇOLARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kurumsal tarafta, Palantir beklentilerin üzerinde bilanço açıklamasına rağmen yüzde 7 değer kaybetti. Duolingo, aylık aktif kullanıcı sayısının beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 5,6 geriledi. Pinterest ise gelir ve kar tahminlerini aşması sonucu yüzde 7 yükseldi. Pfizer beklentileri aşan bilançosuyla yüzde 0,6, PayPal ise beklentilerin üzerinde sonuçlara rağmen yüzde 8 düştü.

MAKROEKONOMİK VERİLER AÇIKLANDI

ABD’nin dış ticaret açığı martta yüzde 4,4 artarak 60,3 milyar dolara yükseldi ancak beklentilerin altında kaldı. JOLTS açık iş sayısı 6 milyon 866 bin ile beklentileri aştı. ISM hizmet sektörü PMI 53,6 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Yeni konut satışları martta yüzde 7,4 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

