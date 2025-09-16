Boğaz'daki lüks otelin satışına mahkemeden onay

Hollanda merkezli şirketin satış işlemine yaptığı itirazı reddetti. Ayrıca şirkete yersiz dava nedeniyle yüzde 5 tazminat ödemesine karar verdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında satışı gerçekleşen İstanbul Boğazı’nın gözde otellerinden Hotel Les Ottomans ile ilgili açılan “ihalenin feshi” davası sonuçlandı. Mahkeme, fesih talebini uygun bulmadı.

MAHKEME FESİH TALEBİNİ REDDETTİ

İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen 2025/307 E. sayılı dosyada, otelin eski sahibi Ünal Aysal’a ait Hollanda merkezli borçlu firma Unit Investments N.V. tarafından açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, satışın iptali yönündeki başvuruyu reddetti. Ayrıca, yersiz açılan dava nedeniyle Unit Investments N.V. şirketine, %5 oranında tazminat ödemesi hükmü verildi.

SATIŞ 3,2 MİLYAR TL’YE GERÇEKLEŞMİŞTİ

halktv-com-tr185.jpg

Söz konusu gayrimenkul, 30 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen icra ihalesiyle BLG Varlık Yönetim A.Ş. tarafından 3 milyar 200 milyon TL bedelle satın alınmıştı. Belirlenen bu bedel, başlangıç değerinin yaklaşık 4,5 katı seviyesine ulaşmıştı.

AYSAL’IN İDDİALARI HUKUKTA KARŞILIK BULMADI

Satıştan önce kamuoyuna bazı açıklamalarda bulunan Ünal Aysal, otelin gerçek değerinin çok altında bir bedelle devredildiğini iddia etmiş ve satışın durdurulmasını talep etmişti. Ancak mahkemeden çıkan karar, bu iddiaların yasal olarak geçerlilik taşımadığını ortaya koydu.

BLG VARLIK YÖNETİMİ’NDEN AÇIKLAMA

İhalenin ardından sürece ilişkin değerlendirmede bulunan BLG Varlık Yönetim A.Ş., “Borçlunun asılsız iddialarına rağmen süreç başarıyla tamamlanmıştır. Şirketimiz, portföyünü etkin şekilde yönetmeye devam edecek ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecektir” açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

