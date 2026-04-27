İki dev bankadan petrol uyarısı

İran savaşında yaşanan belirsizlik piyasaları sarsarken iki önemli bankadan uyarı geldi.

Goldman Sachs analistleri Daan Struyven ve Yulia Zhestkova Grigsby tarafından hazırlanan 27 Nisan tarihli notta, Basra Körfezi’ndeki günlük 14,5 milyon varillik üretim kaybının küresel stokları rekor hızla tükettiği belirtildi.

11-12 MİLYON VARİL AZALDI

Banka, nisan ayında stokların günde 11-12 milyon varil azaldığını tahmin ederek şu uyarıyı yaptı:

“Bu tür ‘aşırı stok çekimlerinin’ sürdürülebilir olmadığı göz önüne alındığında, arz şoku daha uzun sürerse, talepte daha da keskin düşüşler gerekebilir. Ekonomik riskler, sadece ham petrol temel senaryomuzun öngördüğünden daha büyük.”

Daha önce yılın son çeyreği için 80 dolar tahmininde bulunan Goldman Sachs, beklentisini 90 dolara yükseltti. Banka, içinde bulunduğumuz çeyrekte ise Brent petrolün 100 dolar seviyesini göreceğini öngörüyor.

CITI: "150 DOLARLIK FELAKET SENARYOSU"

Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların haziran sonuna kadar sürmesi ihtimalini değerlendiren Citi, petrol fiyatlarında patlama bekliyor. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla beklentilerini karamsarlaştıran banka, şu verileri paylaştı:

Baz Senaryo (%50 Olasılık): Brent petrolün ikinci çeyrekte 110 dolar, yıl sonunda ise 80 dolar olması bekleniyor.

Kriz Senaryosu (%30 Olasılık): Eğer petrol akışındaki tıkanıklık haziran sonuna kadar devam ederse, fiyatların 150 dolara kadar sıçrayabileceği, yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise ortalama 130 dolar bandında kalacağı tahmin ediliyor.

MORGAN STANLEY TEMKİNLİ AMA RAKAMLAR YÜKSEK

Tahminlerini değiştirmeyen tek dev olan Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması nedeniyle ihracatın günlük 14,2 milyon varil azaldığını teyit etti.

Analist Martijn Rats, bu kaybın bir kısmının zayıf talep tarafından dengelendiğini savunsa da, bankanın fiyat öngörüleri hala oldukça yüksek: Bu çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte ise 100 dolar.