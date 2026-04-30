İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Belirsizlik belirledi

İngiltere Merkez Bankası (BoE - Bank of England), piyasaların merakla beklediği gösterge faiz oranını yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. İran Savaşı'nın yarattığı jeopolitik risklerin enflasyon ve enerji maliyetleri üzerindeki baskısı sürerken, bankanın bu kararı uzmanlar tarafından beklenen bir hamle olarak değerlendirildi.

Banka, en son 18 Aralık 2025 tarihinde faiz indirimine gitmiş, ardından 2026 yılının 5 Şubat ve 19 Mart tarihlerindeki toplantılarında da faiz oranlarını yüzde 3,75 seviyesinde korumuştu.

ENERJİ ŞOKU KAPIDA

Banka tarafından yapılan açıklamada, Ortadoğu’da tırmanan çatışmaların küresel enerji fiyatları üzerinde ciddi bir belirsizlik yarattığına vurgu yapıldı. Para politikasının, bu tür arz kaynaklı şokları doğrudan dizginleyemeyeceğine dikkat çeken banka yönetimi, milyonları uyardı: Enflasyon yükselmeye devam edebilir.

Para Politikası Komitesi, temel amaçlarının enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefiyle uyumlu hale getirmek olduğunu belirtse de mevcut veriler bu hedeften sapıldığını gösteriyor.

TÜKETİCİ FİYATLARI TIRMANIŞTA

İngiltere’de son açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 3,3 seviyesine tırmandı. Bankadan yapılan bilgilendirmede, enerji maliyetlerindeki süregelen artışın, yılın geri kalanında enflasyon rakamlarını çok daha yukarı seviyelere taşımasının "kuvvetle muhtemel" olduğu ifade edildi.