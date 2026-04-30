Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyon alarmı!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’ne (Avrupa Birliği içinde ortak para birimi Euro’yu kullanan ülkeler) dair Nisan 2026 enflasyon öncü rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan verilere göre, bölgede enflasyon yıllık bazda yüzde 3’e, aylık bazda ise yüzde 1’e tırmandı. Bir önceki ay olan Mart’ta yıllık enflasyon yüzde 2,6 seviyesindeyken, aylık artış yüzde 1,3 olarak kaydedilmişti.

Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Berlin'den çekiliyor

Fiyat istikrarı açısından kritik görülen çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda ise yüzde 0,9 oranında gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) orta vadeli yüzde 2’lik resmi enflasyon hedefi, bu son verilerle birlikte oldukça uzağında kalmış oldu.

EN SERT ARTIŞ İSPANYA’DA

Nisan ayı verilerine bakıldığında, hayat pahalılığının ana lokomotifi yine enerji oldu. Gruplar bazında yıllık fiyat artışları şu şekilde sıralandı:

Enerji Ürünleri: Yüzde 10,9

Hizmetler: Yüzde 3

Gıda, Alkol ve Tütün: Yüzde 2,5

Enerji Dışı Sanayi Ürünleri: Yüzde 0,8

Ülkeler bazında incelendiğinde ise en karamsar tablo yüzde 3,5 ile İspanya'da görüldü. Almanya ve İtalya'da yıllık enflasyon yüzde 2,9 olarak ölçülürken, Fransa yüzde 2,5 ile bu ülkelerin bir adım gerisinde kaldı.

EKONOMİ YERİNDE SAYDI

Enflasyon rekor kırarken, üretim tarafında işler yolunda gitmiyor. Euro Bölgesi ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki döneme oranla sadece yüzde 0,1 oranında büyüme kaydedebildi. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH - Bir ülkenin sınırları içinde üretilen toplam mal ve hizmet değeri), geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,8 yükseldi.

Piyasa uzmanları ekonominin çeyreklik dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 0,9 büyümesini bekliyordu. Gerçekleşen rakamlar, ekonominin büyüme motorunun neredeyse durma noktasına geldiğini kanıtladı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GENEL DURUM

Avrupa Birliği genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 arttı. Ülke bazlı performanslar ise büyük farklılıklar gösterdi:

Azalanlar: İrlanda'da yüzde 2, Litvanya'da yüzde 0,4, İsveç'te yüzde 0,2 küçülme görüldü.

Artanlar: İspanya yüzde 0,6, Almanya yüzde 0,3 ve İtalya yüzde 0,2 büyüdü.

Sabit Kalanlar: Fransa ekonomisi yerinde saydı.

Yıllık bazda bakıldığında İrlanda ekonomisindeki yüzde 6,3’lük devasa daralma dikkat çekerken; İspanya yüzde 2,7, Fransa yüzde 1,1, İtalya yüzde 0,7 ve Almanya yüzde 0,3 büyüme sergiledi.