Sevinç kısa sürdü: Merkez'in rezervleri yine eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, iki haftalık toparlanmanın ardından yeniden aşağı yönlü harekete geçti. Sadece bir haftada kayıp 3,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 24 Nisan ile noktalanan işlem haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 415 milyon dolar tutarında bir kayıp yaşadı.

Merkez'i altın kurtardı: Rezervler yükseldiMerkez'i altın kurtardı: Rezervler yükseldi

Bu gelişmeyle birlikte toplam rezerv miktarı 171 milyar 52 milyon dolar seviyesine gerileyerek, son iki haftadır izlenen artış grafiğini sonlandırmış oldu.

DÖVİZ KASASINDA GERİLEME SÜRÜYOR

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, söz konusu hafta içinde 870 milyon dolarlık bir kayıpla 60 milyar 951 milyon dolar seviyesine indi.

Son dakika | TCMB açıkladı: Rezervlerde bir haftada 22 milyar dolar kayıp!Son dakika | TCMB açıkladı: Rezervlerde bir haftada 22 milyar dolar kayıp!

17 Nisan tarihinde sona eren bir önceki haftada bu rakam 61 milyar 821 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

ALTIN REZERVLERİNDE 2,5 MİLYAR DOLARLIK ERİME

Rezervlerdeki asıl büyük düşüş ise altın tarafında yaşandı. Bankanın altın varlıkları, bir haftalık süreçte 2 milyar 546 milyon dolar azalarak 112 milyar 647 milyon dolardan 110 milyar 101 milyon dolara geriledi. Hem altın hem de dövizdeki bu eş zamanlı geri çekilme, Merkez Bankası’nın toplam gücünü 174 milyar 467 milyon dolardan 171 milyar 52 milyon dolara çekmiş oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Ekonomi
Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyon alarmı!
Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyon alarmı!
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Belirsizlik belirledi
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Belirsizlik belirledi