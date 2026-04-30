Sevinç kısa sürdü: Merkez'in rezervleri yine eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 24 Nisan ile noktalanan işlem haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 415 milyon dolar tutarında bir kayıp yaşadı.

Bu gelişmeyle birlikte toplam rezerv miktarı 171 milyar 52 milyon dolar seviyesine gerileyerek, son iki haftadır izlenen artış grafiğini sonlandırmış oldu.

DÖVİZ KASASINDA GERİLEME SÜRÜYOR

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, söz konusu hafta içinde 870 milyon dolarlık bir kayıpla 60 milyar 951 milyon dolar seviyesine indi.

17 Nisan tarihinde sona eren bir önceki haftada bu rakam 61 milyar 821 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

ALTIN REZERVLERİNDE 2,5 MİLYAR DOLARLIK ERİME

Rezervlerdeki asıl büyük düşüş ise altın tarafında yaşandı. Bankanın altın varlıkları, bir haftalık süreçte 2 milyar 546 milyon dolar azalarak 112 milyar 647 milyon dolardan 110 milyar 101 milyon dolara geriledi. Hem altın hem de dövizdeki bu eş zamanlı geri çekilme, Merkez Bankası’nın toplam gücünü 174 milyar 467 milyon dolardan 171 milyar 52 milyon dolara çekmiş oldu.