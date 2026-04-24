Merkez'i altın kurtardı: Rezervler yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. 17 Nisan haftasına ilişkin veriler, 28 Şubat'ta başlayan bölgesel savaşın ardından rezervlerde yaşanan dalgalanmanın sürdüğünü gösterdi.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artış kaydetti. Böylece toplam rezerv 170 milyar 915 milyon dolardan 174 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ancak bu artışın kaynağı döviz kazancı değil, altın rezervlerindeki yükseliş oldu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Toplam rezervdeki artış illüzyonunu bozan veri brüt döviz rezervlerinden geldi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, sadece bir haftada 2 milyar 246 milyon dolar azalarak 61 milyar 821 milyon dolara geriledi. 10 Nisan haftasında bu rakam 64 milyar 67 milyon dolar seviyesindeydi. Savaşın yarattığı belirsizlik ve döviz talebi, Merkez'in nakit gücünü kemirmeye devam ediyor.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ TOPLAM RAKAMI KURTARDI

Dövizdeki büyük kayba rağmen toplam rezervin artıda görünmesini sağlayan unsur altın kalemindeki yükseliş oldu. Altın rezervleri aynı dönemde 5 milyar 800 milyon dolar gibi devasa bir artışla 106 milyar 847 milyon dolardan 112 milyar 647 milyon dolara fırladı.