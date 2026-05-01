Üretici 18 liraya sattı, halk 92 liraya aldı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayına ait üretici ve market fiyat farkları ile tarımsal girdi maliyetlerini kamuoyuna sundu. Paylaşılan veriler, meyve ve sebze kalemlerinde tarladaki maliyetlerin raflara yansırken nasıl devasa bir makasa dönüştüğünü gösterdi. Bayraktar, üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkının %393,7 oranıyla elmada yaşandığını açıkladı.

ELMA VE HAVUÇTA REKOR FARK

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına dair detayları paylaşan Bayraktar, ürünlerin raflara gelene kadar katlandığı oranları şu şekilde sıraladı:

Elma 4,9 kat, havuç 4,3 kat, yeşil soğan ve marul 3,5 kat, pırasa ise 3,4 kat daha yüksek bedelle satışa sunuldu.

Üreticide 18 TL 75 kuruş olan elmanın market fiyatı 92 TL 58 kuruşa fırladı.

Tarlada 11 TL olan havucun fiyatı markette 47 TL 29 kuruşu bulurken; 17 TL 64 kuruş olan yeşil soğan 60 TL 91 kuruşa, 23 TL 20 kuruş olan marul 80 TL 8 kuruşa, 13 TL 53 kuruş olan pırasa ise 46 TL 33 kuruşa halka satıldı.

Nisan ayı içerisinde marketlerdeki 40 ürünün 18’inde fiyat artışı yaşanırken, 12’sinde düşüş gözlendi. Yeşil soğan %48,7 artışla market zam şampiyonu olurken, patlıcan %74,3 düşüşle fiyatı en çok gerileyen ürün oldu.

SOĞAN VE PATATESTE REKOLTE KAYBI

Üretici tarafında fiyatı en çok tırmanan ürün %109,1 artışla kuru soğan oldu. Şemsi Bayraktar, kuru soğan ve patateste depolardaki stokların azaldığını, Çukurova’da yeni hasadın başlamasına rağmen uzun süren yağışların çürümelere yol açtığını ifade etti. Bu durumun rekolteyi düşürerek fiyatları yukarı çektiğini belirtti.

Buna karşın, iklim şartlarının uygun gitmesiyle verimi artan patlıcan, sivri biber ve salatalıkta fiyatlar gerileme kaydetti. Elma ve havuçta ise talebin azalması fiyatların aşağı çekilmesine neden oldu.

GÜBRE VE YEM MALİYETLERİ EL YAKIYOR

Tarımda üretim yapmayı zorlaştıran girdi maliyetlerine dair açıklamalarda bulunan Bayraktar, son bir yıllık artışları şu verilerle paylaştı:

Gübre Fiyatları: Geçen yılın nisan ayına kıyasla son bir yılda amonyum sülfat gübresi %104,3, amonyum nitrat gübresi %84,2, üre gübresi %76,2, 20.20.0 kompoze gübresi %58,3 ve DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi %56,8 oranında arttı.

Hayvancılık Maliyetleri: Besi yemi %37,7, süt yemi ise %34,6 oranında zamlandı.

Enerji ve İlaç: Elektrik fiyatları yıllık %25,1, tarım ilacı fiyatları ise %27,8 artış gösterdi.

Akaryakıt: Mazot fiyatı nisan ayında mart ayına göre %3,1 azalsa da yıllık bazda %57,6 oranında artışını sürdürdü.