Balkonda otururken gördü: Aracına giren hırsızı polise teslim etti

Düzce'de park halindeki aracın kapılarını açık unutan çift, balkonda oturdukları sırada hırsızı suçüstü yakaladı. Çuvala doldurduğu malzemelerle kaçmaya çalışan sabıkalı şüpheli, mahalleli tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Düzce Aziziye Mahallesi’nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Evlerinin balkonunda oturan bir çift, kapıları açık unutulan araçlarına giren hırsızı fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi.

ARAÇTAKİ MALZEMELERİ ÇUVALA DOLDURDU

Hüseyin İ. ve eşi, sokakta park halindeki otomobillerinin içerisinde yabancı bir şahsın olduğunu gördü. Araçtaki yedek parçaları, kıyafetleri ve iş aletlerini yanındaki çuvala dolduran kadın şüpheli, malzemelerle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Bu sırada durumu takip eden araç sahipleri ve mahalleli şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

hirsiz.jpg

ŞÜPHELİ SABIKALI ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen kadının emniyetteki kayıtları incelendi. Yapılan kontrollerde şüphelinin daha önceden de hırsızlık suçlarından sabıka kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Hırsızlık girişiminin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildiği öğrenilirken, emniyet birimleri olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürüttüğünü açıkladı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

