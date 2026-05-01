Tekirdağ’da feci kaza! Arabasını tamir ederken araç çarptı

Tekirdağ’da feci kaza! Arabasını tamir ederken araç çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kaza sırasında savrulan otomobil, Mehmet N.’nin arıza yaptığı için yol kenarında tamir etmeye çalıştığı kamyonete çarptı. Kamyonet ile yön levhası arasında sıkışan Mehmet N. ağır yaralanırken kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet N., arıza yapan kamyonetini yol kenarına çekerek tamir etmeye başladı. Bu sırada O.Y.'nin kullandığı otomobil, O.P. kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.

ARAÇ İLE YÖN LEVHASI ARASINDA KALDI!

Kazanın şiddetiyle savrulan, O.Y.nin kullandığı otomobil, daha sonra yol kenarındaki kamyonete çarptı. Arızayı gidermeye çalışan Mehmet N., kamyonet ile yön levhası direği arasında kalarak ağır yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet N., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer taraftan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

