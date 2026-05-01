Tekirdağ’da feci kaza! Arabasını tamir ederken araç çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet N., arıza yapan kamyonetini yol kenarına çekerek tamir etmeye başladı. Bu sırada O.Y.'nin kullandığı otomobil, O.P. kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.

ARAÇ İLE YÖN LEVHASI ARASINDA KALDI!

Kazanın şiddetiyle savrulan, O.Y.nin kullandığı otomobil, daha sonra yol kenarındaki kamyonete çarptı. Arızayı gidermeye çalışan Mehmet N., kamyonet ile yön levhası direği arasında kalarak ağır yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet N., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esenler'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

Diğer taraftan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)