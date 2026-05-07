Son Dakika| Dünya nefesini tuttu! Hürmüz için ‘kademeli açılım’ planı sızdı

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik temasların son 24 saatte hız kazandığı belirtildi. Bölgedeki enerji akışını ve küresel ticaret hatlarını doğrudan etkileyen krizde, arabulucu aktörlerin devreye girmesiyle yeni bir sürecin kapısı aralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya’ya konuşan Pakistanlı kaynaklar, yürütülen yoğun görüşmelerin odağında deniz trafiğinin kontrollü biçimde yeniden başlatılmasının yer aldığını aktardı. Planlamaya göre, boğazın tamamen değil, aşamalı şekilde açılması ve buna paralel olarak bölgedeki bazı kısıtlamaların gevşetilmesi gündemde.

"VERİMLİ TEMASLAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Aynı kaynaklar, taraflar arasında prensip düzeyinde bir anlayışa varıldığını, bu çerçevede gemi geçişlerinin yakın zamanda yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamaları da sürece ilişkin beklentileri artırdı. Trump, Beyaz Saray’ın İran ile “oldukça verimli” temaslar yürüttüğünü belirterek, bir anlaşmaya varılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

İRAN'IN ANLAŞMAYA CEVABI BEKLENİYOR

Diplomasi kulislerine yansıyan bilgilere göre İran tarafı, ABD’nin sunduğu 14 maddelik kapsamlı teklif üzerinde son değerlendirmelerini yapıyor. Tahran yönetiminin kısa süre içinde nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Anlaşma ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda, tarafların görüşmeleri İslamabad ya da Cenevre gibi uluslararası diplomasi merkezlerinde sürdürmeye hazırlandığı ifade edildi.

Gelişmeler, küresel enerji piyasaları ve deniz taşımacılığı açısından kritik bir eşik olarak değerlendirildi.