AB'den Türkiye çıkışı: Savunma kapısı açık ama...

AB Komisyonu’nun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Türkiye–Yunanistan hattında süregelen hassas dengelere ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. NATO vurgusu yapan Kubilius, Avrupa savunma mimarisinin geleceğinde Türkiye’nin rolüne işaret ederken, AB içi karar mekanizmalarında Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın belirleyici konumuna dikkat çekti.

AB Komisyonu’nun savunma ve uzay politikalarından sorumlu ismi Andrius Kubilius, Yunan basınından Proto Thema’ya verdiği röportajda TürkiyeYunanistan ilişkilerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ankara–Atina hattında zaman zaman yükselen tansiyona değinen Kubilius, Türkiye’nin NATO üyeliğini hatırlatarak, ittifak içi ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaptı. NATO’da kararların oy birliğiyle alındığını belirten Kubilius, bu durumun ikili ilişkileri doğrudan etkilediğini ifade etti.

"TARİHSEL ANLAŞMAZLIKLAR MEVCUT"

Türkiye ile Yunanistan arasında tarihsel anlaşmazlıkların varlığını kabul eden AB yetkilisi, buna rağmen diplomatik kanalların tamamen kapalı olmadığını, aksine gelişim için fırsat penceresinin hâlâ açık olduğunu söyledi. Kubilius, “İlişkilerin ilerlemesi için siyasi irade mevcutsa, bu mümkün” mesajını verdi.

SAVUNMA POLİTİKALARI TARTIŞMASINA NET CEVAP

AB’nin savunma politikaları ve yeni güvenlik mekanizmalarına da değinen Kubilius, Türkiye’nin bu yapılardan yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin tartışmalara net bir çerçeve çizdi. Buna göre, AB’nin savunma alanındaki herhangi bir finansal ya da yapısal kararının oy birliği gerektirdiğini vurgulayan Kubilius, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bu süreçte kritik rol oynadığını hatırlattı.

Röportaj, AB’nin Türkiye ile ilişkileri savunma ekseninde nasıl konumlandıracağına dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

