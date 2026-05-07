Okula kayıt oldu, derslere girdi... Gerçek kimliği sosyal medyada ortaya çıktı

ABD’nin New York kentinde bir lisede yaşanan sıra dışı olay, okul yönetimini ve velileri alarma geçirdi. Kacy Claassen isimli 28 yaşındaki kadın, sahte kimlik bilgileri kullanarak kendisini 16 yaşında bir öğrenci gibi tanıttı ve Shamara Rashad adıyla okula kayıt yaptırdı.

Zorbalığa karşı "sopa" dönemi! Eğitim sisteminde kriz yaratan karar

13 Nisan’da kayıt işlemlerini tamamlayan Claassen’in, yaklaşık iki hafta boyunca okulda normal bir lise öğrencisi gibi derslere katıldığı belirtildi. Olay, okul müdürünün genç kadının sosyal medya hesaplarını incelemesiyle ortaya çıktı.

"ARKADAŞIM ZORLADI"

Müdürün ulaştığı paylaşımlarda Claassen’in gerçek adı ve yaşına ilişkin bilgiler yer aldı. İlk etapta suçlamaları reddeden kadın, müdürle yaptığı görüşmede 16 yaşında olduğu konusunda ısrar etti. Ancak sosyal medya hesaplarından alınan ekran görüntülerinin gösterilmesi üzerine gerçeği kabul etmek zorunda kaldı.

Polis kaynaklarına göre Claassen, ifadesinde bir arkadaşının kendisini “daha fazla kamu hizmetinden yararlanabilmesi için” yanlış kimlik kullanmaya yönlendirdiğini öne sürdü.

GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ TARTIŞILIYOR

Yaşananların ardından 27 Nisan’da gözaltına alınan kadın hakkında “kimliğe bürünme” ve “izinsiz giriş” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı açıklandı.

Olayın duyulmasının ardından bölgede büyük şaşkınlık yaşanırken, okul yönetiminin güvenlik prosedürlerini yeniden gözden geçireceği bildirildi.