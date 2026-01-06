Trump'a Rusya'dan yanıt: Bizimle oynama
ABD'nin Rusya'ya yönelik "Trump ile oyun oynama" mesajına Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Güvenlik Konsesyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Rusya ile oyun oynama" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik paylaşımlarına yanıt Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'den geldi.
"RUSYA İLE OYNAMA"
Medvedev, Ortodoks Hristiyanların Noel'ini kutlarken paylaştığı bir mesaj ile ABD'ye yanıt verdi.
Happy Orthodox Christmas, Russian world! pic.twitter.com/f02cMF1HFu— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 6, 2026
Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'ni içeren paylaşımında ABD'nin "Trump ile oyun oynama" şeklindeki mesajına, İngilizce "Rusya ile oyun oynama" yanıtıyla karşılık verdi.
ABD'NİN 'TRUMP İLE OYUN OYNAMA' MESAJI
ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verilmişti.