Dışişleri Bakanlığı'ndan gemi saldırılarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de iki ticari gemiye yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Keçeli, şu ifadeleri kaydetti:

"TARAFLARLA TEMASIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ"

"Karadeniz’de Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz"

NE OLMUŞTU?

28 Kasım'da Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken’in 28 mil açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde saat 17.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı.

‘KAIROS’ gemisinden yaklaşık 1 buçuk saat sonra bu kez yine Gambiya bayraklı ‘VIRAT’ isimli tanker gemisinin isabet aldığı ihbarı yapıldı.

Ukrayna basınında çıkan haberlerde saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması’nın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonucu olduğu iddia edildi.

Kyiv Post'ta konuşan Ukraynalı yetkililerde saldırıyı yaptıklarını doğruladı.