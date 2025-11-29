Ukrayna istihbaratı Karadeniz'deki gemilere saldırı anı paylaştı

Yayınlanma:
Mısır'dan Rusya'ya seyrederken Ukrayna insansız deniz araçlarının hedefi olan Karadeniz'deki gemilere saldırı anı ortaya çıktı. Gemilerin vurulduğu anları Ukrayna istihbaratı paylaştı.

İstanbul Boğazı girişine yakın bir mevkide, Karadeniz açıklarında seyir halindeki KAIROS isimli ham petrol tankerinde saldırı sonucu büyük bir patlama meydana geldiği bildirilmiş Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarındaki VIRAT isimli tankerden de isabet aldıklarının bilgisi alındığını açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı VIRAT adlı tankerin ikinci kez vurulduğunu duyururken saldırı anını Ukrayna istihbaratı paylaştı.

KARADENİZ'DEKİ GEMİLERE SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları ile vurulan tankerlerin görüntüleri servis edildi. Görüntülerde saldırı botunun tankere kıç tarafından çarptığı görülürken yükselen alevler ve sonrasında tankeri saran yangın saldırının şiddetini ortaya koydu.

Ulaştırma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada tankerlerdeki personelin kurtarıldığını açıklamış "Mısır-Rusya seferi sırasında patlama sonucu yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerimizce sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ile gece boyu yapılan müdahale sonucunda açık güvertedeki yangın tamamen söndürülmüş, kapalı alanlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanlarımız ve dalgıç ekiplerimiz inceleme için bölgede hazır bekletilmektedir" demişti.

İşte o görüntüler:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

