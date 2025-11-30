AKP’den Karadeniz’deki gemi saldırılarına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Ala, Rusya'ya seyir halindeyken patlama yaşayan "KAIROS" ve İDA saldırısına maruz kaldığı belirtilen "VIRAT" gemilerinin durumunu ele alarak, bu tür olayların oluşturduğu riskleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"SALDIRILARIN OLUŞTURDUĞU RİSKİ İZLİYORUZ"

Bölgedeki ticari tankerlere yönelik eylemlerin yaratabileceği sonuçlara vurgu yapan Ala, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgemizde gerçekleşen ticari tanker saldırılarının oluşturduğu riskleri endişeyle izliyor ve Türkiye olarak bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çiziyoruz."

EKONOMİK ÇIKARLAR VE DİPLOMASİ VURGUSU

Türkiye’nin önceliğinin Karadeniz’in bir istikrar havzası olarak kalması olduğunu belirten Efkan Ala, diplomatik süreçlerin işlediğini kaydetti. Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, ekonomik çıkarlarımızın korunması ve Karadeniz'in istikrarlı bir deniz havzası olarak kalması hususunda çok yönlü diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."