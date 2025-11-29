Karadeniz'de ikinci saldırı: "VIRAT" bir kez daha vuruldu

Karadeniz'de ikinci saldırı: "VIRAT" bir kez daha vuruldu
Yayınlanma:
İnsansız deniz araçları (İDA) tarafından Mısır'dan Rusya'ya seyirederken hedef alınan "VIRAT" bir kez daha vuruldu. Karadeniz'de ikinci saldırı sabah saatlerinde gerçekleşirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı detayları paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yangın çıkan "KAIROS" isimli tanker ile Karadeniz açıklarında insansız deniz araçları (İDA) tarafından hedef alınan "VIRAT" isimli geminin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

KARADENİZ'DE İKİNCİ SALDIRI

Açıklamada VIRAT gemisine ikinci saldırı gerçekleştiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi.

"VIRAT gemisine ise sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş; sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur. Gemide yangın yoktur, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korumaktadır."

"PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Mısır-Rusya seferi sırasında patlama sonucu yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerimizce sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ile gece boyu yapılan müdahale sonucunda açık güvertedeki yangın tamamen söndürülmüş, kapalı alanlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanlarımız ve dalgıç ekiplerimiz inceleme için bölgede hazır bekletilmektedir" denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

