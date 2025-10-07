Trabzon'un ardından şimdi de Artvin'de görüldü: Balıkçılar insansız deniz aracı buldu!

Trabzon'un ardından şimdi de Artvin'de görüldü: Balıkçılar insansız deniz aracı buldu!
Yayınlanma:
Hopa ilçesinde denize açılan balıkçılar deniz üzerinde menşei belirlenemeyen insansız deniz aracı buldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri güvenlik önlemi alırken, İstanbul’dan talep edilen özel ekip inceleme yapacak. Bölgeye gelen Vali Turan Ergün ekiplerden bilgi aldı.

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde balıkçılar insansız deniz aracı bulmuş ve ekiplerin müdahalesinin ardından bomba yüklü olduğu belirlenen araç imha edilmişti.

Şimdi de Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında tekneyle denize açılan balıkçılar, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı buldu.artvinde-balikcilar-insansiz-deniz-arac-952484-282765.jpg

Balıkçılar, durumu sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, insansız deniz aracının bulunduğu açıkta güvenlik önlemi aldı.

Karadeniz'de insansız deniz aracı bulundu! Casus şüphesi var...Karadeniz'de insansız deniz aracı bulundu! Casus şüphesi var...

İSTANBUL'DAN EKİP GELECEK

Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluştururken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi. Uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

artvinde-balikcilar-insansiz-deniz-arac-952483-282765.jpg

İlçeye gelen Artvin Valisi Turan Ergün, ekiplerden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Vali Ergün, “Büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna savaşından buraya sürüklenmiş bir insansız deniz aracı olduğunu tahmin ediyoruz. Araç ters dönmüş vaziyette. Sahil Güvenliğimiz gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Deniz Kuvvetlerimize bağlı SAS komandolarından oluşan ekip İstanbul’dan Trabzon’a geldi, kısa süre içinde bölgeye ulaşarak imha çalışması yapacak. Biz bu tür cisimleri patlayıcı madde varmış gibi değerlendirerek kontrollü bir şekilde imha ediyoruz. Şu anda çevrede herhangi bir tehlike yok, Sahil Güvenliğimiz gerekli önlemleri aldı. Bölgeye giriş-çıkışlar yasaklandı, balıkçılarımız da durumun farkında” dedi.

artvinde-balikcilar-insansiz-deniz-arac-952482-282765.jpg​​​​​​​

VALİDEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Vali Ergün, “Karadeniz’de zaman zaman bu tür cisimlerle karşılaşmak mümkün. Özellikle sabah saatlerinde ilk denize çıkan balıkçılarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Böyle bir cisim gördüklerinde kesinlikle yaklaşmasınlar, dokunmasınlar, hemen 112 veya Sahil Güvenlik birimlerimize haber versinler. Biz zaten gerekli güvenlik önlemini alıp, Deniz Kuvvetlerimize bilgi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti