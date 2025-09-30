Karadeniz'de insansız deniz aracı bulundu! Casus şüphesi var...

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılar, ağlarına insansız bir deniz aracı takılmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Limana getirilen aracın içerisinde 300 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlenirken, olay üzerine liman giriş-çıkışlara kapatıldı. İstanbul’dan özel bir ekip inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildi.

BALIKÇILAR SAHİL GÜVENLİĞE HABER VERDİ

Gece saatlerinde hamsi avına çıkan balıkçılar, ağlarına yabancı menşeli bir cismin takıldığını fark etti. Balıkçılar, cismi bağladıkları tekneyle kıyıya çekip Yoroz Limanı’na yanaştıktan sonra durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek liman giriş-çıkışlarını kapattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel bir ekibin talep edildiği kaydedildi.

“KAMİKAZE TİPİ” İNSANSIZ DENİZ ARACI İDDİASI

İlk incelemelerde deniz aracının Ukrayna’ya ait olabileceği şüphesi üzerinde duruldu. Öte yandan elde edilen bilgilere göre, bulunan aracın Ukrayna’nın geliştirdiği Magura V5 serisi kamikaze insansız deniz aracı olduğu iddia edildi. Bu tür araçların Ukrayna-Rusya savaşında, Rus donanmasına ait gemilere yönelik birçok saldırıda kullanıldığı biliniyor. Casusluk amacıyla gönderilmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

300 KİLO PATLAYICI TAŞIYORDU

Yapılan teknik kontrollerde insansız deniz aracının içerisinde yaklaşık 300 kilogram patlayıcı madde bulunduğu ortaya çıktı. Aracın bomba yüklü olması nedeniyle limanda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, özel ekibin detaylı inceleme yapmak üzere yola çıktığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cisim takılmıştır. Cisim limana getirilerek güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

“İÇİNDE BOMBA VARDI”

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle av sırasında insansız deniz aracını bulanlardan Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok, "Hamsi avcılığı için açılmıştık. Akçakale mevki açıklarında teknemizin radarına bir cisim, 800 metre uzaklıktan görüldü. Görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık. 'Geminin üzerine alalım' dedik. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik. İlk gördüğümüzde fiber balıkçı teknesi zannettik. O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük ama sonuçta kaldırırken herhangi bir patlama olmadığı için teknemizin kenarında, asılı bir şekilde karaya kadar getirdik" dedi.

"ALLAH BİZİ KORUDU"

Bozok, "Herhangi bir problem olmadı ama yaptığımız yanlıştı. Denize üzerinde ekipleri çağırarak müdahale etmek lazımdı. 'Hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerine vermektense kendimiz alıp dışarıya getirelim' dedik. İçerisinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış. Pişman olduk ama iş işten geçti; Allah bizi korudu. Kıyıya getirerek ekiplere teslim ettik. O andan itibaren balıkçı barınağındaki bütün gemilerin boşaltılmasını istediler. Daha sonra avcılık faaliyetimize devam ettik. Sabah olduğunda içerisinde bomba olduğunu duyduk" diye konuştu.