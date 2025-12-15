Zelenski NATO üyeliğinden vazgeçmişti: Avrupa'dan Rusya ile gerilimi artıracak teklif!

Alman hükümetinin yayımladığı Avrupa ülkeleri adına ortak bildiride, Berlin'de bir araya gelen Avrupalı liderlerin Ukrayna konusunda aldığı kararlar duyuruldu.

Bildiride, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'da süren barış çabalarında kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Ayrıca NATO’ya katılmaktan vazgeçmeyi taahhüt eden Ukrayna’ya ‘NATO’nun 5’inci maddesi benzeri’ bir güvence sunulması gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda Ukrayna’ya 800 bin kişilik bir ordu için destek ile çok uluslu bir barış gücü konuşlandırılması teklifleri gündeme getirildi.

UKRAYNA'YA 800 BİN KİŞİLİK ORDU

Açıklanan planın somut önerilerinden biri, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek. Buna göre, Ukrayna'nın barış zamanında 800 bin askerlik bir ordu kurması için kendisine "sürekli ve önemli destek" sağlanacak.

ÇOK ULUSLU GÜÇ TEKLİFİ

Plan, "Avrupa liderliğindeki çok uluslu bir Ukrayna gücü"nün oluşturulmasını öngörüyor. Bu gücün, Ukrayna kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına yardım etmek, hava sahasını korumak ve deniz güvenliğini desteklemek amacıyla Ukrayna topraklarında faaliyet göstereceği belirtiliyor.

Moskova’nın bu teklif özelinde vereceği yanıt henüz belirsizken, Kremlin, Avrupa’nın Ukrayna hava sahasındaki herhangi bir kontrol girişimini savaş ilanı olarak nitelendireceğini farklı zamanlarda belirtmişti.

ATEŞKESİ GÖZETLEYECEK MEKANİZMA KURULACAK

Liderler, olası yeni saldırılara karşı erken uyarı sağlamak için "uluslararası katılımlı ve ABD liderliğinde bir ateşkes izleme ve doğrulama mekanizması" oluşturulması konusunda anlaştı.

YASAL GÜVENCE GARANTİSİ ARANIYOR

Ukrayna'ya verilmesi öngörülen taahhütler arasında, gelecekteki bir saldırı durumunda askeri, ekonomik ve diplomatik önlemlerle müdahaleyi kapsayan "yasal olarak bağlayıcı bir güvenlik garantisi" yer alıyor. Bu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sıklıkla vurguladığı, NATO'nun 5. Maddesi'ne benzer bir koruma mekanizması anlamına geliyor.

ABD VE RUSYA’NIN ANLAŞTIĞI SINIR DEĞİŞİMİNE TEPKİ

Bildiride, uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceği vurgulandı ve nihai kararların ancak sağlam güvenlik garantileri sağlandıktan sonra Ukrayna halkı tarafından alınabileceği tekrarlandı. Liderler, Rusya'yı müzakerelere dönmeye ve kalıcı barış için çalışmaya çağırdı.