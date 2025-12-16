Sydney saldırısının nedeni Filistin mi?

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sydney’de bir plajda düzenlenen silahlı saldırının Avustralya’nın Filistin devletini tanıma kararıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiasını yalanladı. Albanese, ABC News’e verdiği röportajda, iki konu arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını vurguladı.

Filistin’i tanıma kararının uluslararası toplumda yaygın biçimde savunulan iki devletli çözüm perspektifiyle örtüştüğünü belirten Albanese, “Dünyanın büyük bir bölümü, Orta Doğu’da kalıcı barış için iki devletli çözümü ileriye dönük tek yol olarak görüyor” dedi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin bu saldırıyı başkalarıyla birlikte düzenlediğine dair henüz bir kanıt olmadığını aktaran Albanese, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini dile getirdi.

Albanese, baba ve oğul olduklarını belirttiği saldırganlara ilişkin babanın 1998'de öğrenci vizesiyle Avustralya'ya geldiğini, oğlunun ise Avustralya'da doğduğunu kaydetti.

Yaşanan olayı "insanlığın en kötü yüzü" olarak tanımlayan Albanese, "Öte yandan Ahmed el-Ahmed'in tehlikeye doğru koşarak kendi hayatını tehlikeye atması, teröristin silahını cesurca elinden alırken ikinci fail tarafından 2 kez vurulması ve bu sayede hayatlar kurtarmasıyla insanlığın en iyi yüzünü de gördük." değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya’nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda 14 Aralık’ta düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırıyı baba ve oğulun gerçekleştirdiğini açıklamış, şüphelilerden birinin olay yerinde öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

Avustralya polisi, silahlı saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.