Sydney saldırısının nedeni Filistin mi?

Sydney saldırısının nedeni Filistin mi?
Yayınlanma:
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sydney’deki silahlı saldırıyı Avustralya’nın Filistin devletini tanımasıyla ilişkilendiren açıklamasını kesin bir dille reddetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sydney’de bir plajda düzenlenen silahlı saldırının Avustralya’nın Filistin devletini tanıma kararıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiasını yalanladı. Albanese, ABC News’e verdiği röportajda, iki konu arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını vurguladı.

Filistin’i tanıma kararının uluslararası toplumda yaygın biçimde savunulan iki devletli çözüm perspektifiyle örtüştüğünü belirten Albanese, “Dünyanın büyük bir bölümü, Orta Doğu’da kalıcı barış için iki devletli çözümü ileriye dönük tek yol olarak görüyor” dedi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin bu saldırıyı başkalarıyla birlikte düzenlediğine dair henüz bir kanıt olmadığını aktaran Albanese, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini dile getirdi.

Albanese, baba ve oğul olduklarını belirttiği saldırganlara ilişkin babanın 1998'de öğrenci vizesiyle Avustralya'ya geldiğini, oğlunun ise Avustralya'da doğduğunu kaydetti.

Yaşanan olayı "insanlığın en kötü yüzü" olarak tanımlayan Albanese, "Öte yandan Ahmed el-Ahmed'in tehlikeye doğru koşarak kendi hayatını tehlikeye atması, teröristin silahını cesurca elinden alırken ikinci fail tarafından 2 kez vurulması ve bu sayede hayatlar kurtarmasıyla insanlığın en iyi yüzünü de gördük." değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya’nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda 14 Aralık’ta düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırıyı baba ve oğulun gerçekleştirdiğini açıklamış, şüphelilerden birinin olay yerinde öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

avusturalya-sidney-saldiri.webp

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

Avustralya polisi, silahlı saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Dünya
Zelenski: Ruslar ölülerini saymaz ama kaybettikleri parayı sayar
Zelenski: Ruslar ölülerini saymaz ama kaybettikleri parayı sayar
Ukrayna meclisinde gerginlik: Kadın vekile saldırdı
Ukrayna meclisinde gerginlik: Kadın vekile saldırdı