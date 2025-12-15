Roblox Rusya'da da engellenince Türkiye'deki karenin aynısı yaşandı! Çocuklar eyleme çıktı

Roblox Rusya'da da engellenince Türkiye'deki karenin aynısı yaşandı! Çocuklar eyleme çıktı
Yayınlanma:
Rusya’nın Tomsk şehrinde, popüler oyun platformu Roblox'un yasaklanmasını protesto etmek amacıyla çocuklar ve aileleri sokağa çıktı. Düzenlenen gösteride bir protestocu gözaltına alındı.

Rusya'nın Tomsk şehrinde çocuklar ve aileleri Roblox oyun platformuna getirilen yasağı protesto etti. Şehrin yerel bir parkında gerçekleşen eyleme onlarca kişi katıldı.

Göstericiler, ellerinde "Roblox'u Geri Verin," "Yasaklar ve Engellemeler – Yapabildiğiniz Tek Şey Bu mu?" ve "Roblox'un Engellenmesine Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Discord ve Roblox'a erişim kararıDiscord ve Roblox'a erişim kararı

BİR PROTESTOCU 'AŞIRILIKÇI SEMBOL' İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Yerel bir sakinin aktardığı bilgiye göre, eyleme katılan iki genç karla kaplı patikaları temizlemeye başladı. Polis, bunun üzerine bu gençlerin askerlik durumlarını kontrol etmek istedi.

Yerel sakinin açıklaması şöyle:

“Piketin başlaması gereken parkta, eyleme katılan iki genç, yürüme yollarını kardan temizlemeye başladı. Polis, bu gençlerin askerlik cüzdanlarını kontrol etmeye karar verdi. Kısa süre sonra da içlerinden biri gözaltına alındı. Kendisine aşırılıkçı sembolizmi göstermekle suçlama yöneltiliyor, ancak tam olarak ne olduğu şu an bilinmiyor.”

Yerel medya, eylemin aslında Tomsk'un merkezinde yapılmak istendiğini, ancak yerel yönetimin buna izin vermemesi üzerine göstericilerin şehrin dış mahallelerinde toplandığını bildirdi.

TÜRKİYE'DE DE ÇOCUKLAR PROTESTO DÜZENLEMİŞTİ

Türkiye'de Roblox'un erişime kapatılması bir çok kullanıcının tepkisini çekmişti. Özellikle çocukların oynadığı bu oyunun erişime kapatılması sevimli minikler arasında eylem konusu olmuştu. Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir grup çocuk "Roblox geri gelsin" sloganları eşliğinde eylem düzenlemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Dünya
Plaj saldırısının ardından Avusturalya hükümetinden flaş karar! Mevzuat değişikliğine gidilecek
Plaj saldırısının ardından Avusturalya hükümetinden flaş karar! Mevzuat değişikliğine gidilecek
Avustralya'daki katliamı engelleyen bakın kim çıktı? Netanyahu sözlerini düzeltmek zorunda kaldı
Avustralya'daki katliamı engelleyen bakın kim çıktı? Netanyahu sözlerini düzeltmek zorunda kaldı