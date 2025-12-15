Roblox Rusya'da da engellenince Türkiye'deki karenin aynısı yaşandı! Çocuklar eyleme çıktı

Rusya'nın Tomsk şehrinde çocuklar ve aileleri Roblox oyun platformuna getirilen yasağı protesto etti. Şehrin yerel bir parkında gerçekleşen eyleme onlarca kişi katıldı.

Göstericiler, ellerinde "Roblox'u Geri Verin," "Yasaklar ve Engellemeler – Yapabildiğiniz Tek Şey Bu mu?" ve "Roblox'un Engellenmesine Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Discord ve Roblox'a erişim kararı

BİR PROTESTOCU 'AŞIRILIKÇI SEMBOL' İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Yerel bir sakinin aktardığı bilgiye göre, eyleme katılan iki genç karla kaplı patikaları temizlemeye başladı. Polis, bunun üzerine bu gençlerin askerlik durumlarını kontrol etmek istedi.

Yerel sakinin açıklaması şöyle:

“Piketin başlaması gereken parkta, eyleme katılan iki genç, yürüme yollarını kardan temizlemeye başladı. Polis, bu gençlerin askerlik cüzdanlarını kontrol etmeye karar verdi. Kısa süre sonra da içlerinden biri gözaltına alındı. Kendisine aşırılıkçı sembolizmi göstermekle suçlama yöneltiliyor, ancak tam olarak ne olduğu şu an bilinmiyor.”

Yerel medya, eylemin aslında Tomsk'un merkezinde yapılmak istendiğini, ancak yerel yönetimin buna izin vermemesi üzerine göstericilerin şehrin dış mahallelerinde toplandığını bildirdi.

TÜRKİYE'DE DE ÇOCUKLAR PROTESTO DÜZENLEMİŞTİ

Türkiye'de Roblox'un erişime kapatılması bir çok kullanıcının tepkisini çekmişti. Özellikle çocukların oynadığı bu oyunun erişime kapatılması sevimli minikler arasında eylem konusu olmuştu. Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir grup çocuk "Roblox geri gelsin" sloganları eşliğinde eylem düzenlemişti.