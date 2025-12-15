Plaj saldırısının ardından Avusturalya hükümetinden flaş karar! Mevzuat değişikliğine gidilecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney’deki Bondi Plajı’nda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından ülkedeki silah edinebilme mevzuatının sıkılaştırılacağını açıkladı.

Saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Albanese, hükümetin olay karşısında kararlı bir tutum sergileyeceğini belirterek, kişilerin sahip olabileceği silah sayısına sınır getirilmesi gibi yeni düzenlemelerin Ulusal Kabine’nin gündemine taşınacağını söyledi.

Silah ruhsatlarının süresiz olmaması gerektiğini vurgulayan Albanese, insanların yaşam koşullarının zamanla değişebileceğine dikkat çekti.

Sydney plajında düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

ADINA KAYITLI ALTI SİLAH BULUNUYOR

Başbakan, düzenlemelerin federal ya da eyalet yetkisinde olmasından bağımsız olarak, ülke genelinde ortak bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Saldırıya dair paylaşılan bilgilerde, saldırıya karışan kişilerden 50 yaşındaki babanın yasal silah ruhsatına sahip olduğu, saldırgan adına da kayıtlı 6 silahın bulunduğu ifade edildi.