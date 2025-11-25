Malatya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde konaklayan işçiler, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olayda işçilerden İranlı Ayman C. (35) hayatını kaybederken, 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde konaklayan işçiler arasında karbonmonoksit zehirlenmesi vakası yaşandı.

Sabah erken saatlerde, şantiyede konaklayan 4 işçinin, ısınmak için yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Diğer işçilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine hızla ekipler sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçilerden İran uyruklu Ayman C.'nin maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. Zehirlenen diğer 3 işçi ise ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'de vahşet! Anne baba ve çocuk başından vurulmuş halde bulunduMardin'de vahşet! Anne baba ve çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Hayatını kaybeden Ayman C.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

