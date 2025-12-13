Pideciden hayat kurtaran müdahale: Müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü! O anlar kamerada

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesi Doğu Çevre Bulvarı’ndaki bir pide salonunda meydana geldi. Pide ustası Ahmet Salış, tezgahta çalıştığı sırada müşterilerden birinin fenalaştığını fark etti.

KRİZ GEÇİRDİĞİNİ FARKEDİNCE MASAJA BAŞLADI

Hemen masaya yönelen Salış, müşterinin kalp krizi geçirdiğini fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Salış’ın müdahalesiyle bilinci yerine gelen müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar, işyerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

"TÜM PERSONEL İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMIŞTI"

O anları anlatan Salış, “Tezgahta çalıştığımız sırada masada kızıyla yemek yiyen amcamız fenalaştı. Kızı çığlık atmaya başladı. İlk önce nefes borusuna yemek kaçtığını zannettim. Yaklaştım, yüzüne baktım. Personelim de 112’yi aradı. Amcanın gözlerine baktığımda sadece gözlerinin beyazı görünüyordu. Hafif bir nefes alma verme vardı ve terliyordu. Boğazına bir şey kaçmış gibi durmuyordu. Kızı ‘Babam kalp hastası, kalp krizi geçiriyor olabilir’ deyince onu sandalyeden yavaşça yere yatırdık. Hemen kalp masajına başladım. Bir iki kez bastıktan sonra amca gözlerini açtı, bilinci yerine geldi. Sonra terini sildik. Başının altına yastık benzeri bir şey koyduk. Bilincinin yerine gelmesi bizi çok sevindirdi. İş yerimizde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personel ilk yardım eğitimi almıştı. Hepsi sırasıyla yapılması gerekenleri uyguladı. Hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.

"SOĞUKKANLI DAVRANDIM"

İlk yardımın önemine de değinen Salış, “Ben de daha önce iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimleri aldım. Özellikle bizim meslekte nefes borusuna yemek kaçması gibi durumlarda Heimlich manevrasını bilmek çok önemli. Bu işletmelerde çalışan herkesin bu müdahaleleri bilmesi gerektiğine inanıyorum. O an soğukkanlı davrandım, korkmadım, çekinmedim; yapılması gereken her şeyi yaptım. Yanlarına gitme fırsatım olmadı ama amcanın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Bu bizi çok rahatlattı ve sevindirdi. Sadece iş yerimizde değil, dışarıda da bir şey görsek insanların uzaktan izlemek yerine müdahale etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü en küçük bir hareket bile hayat kurtarabilir” ifadelerini kullandı.