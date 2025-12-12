Boğazına şeker takılan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Karabük’te boğazına şeker takılan çocuğu, börekçi çalışanı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir börekçide meydana geldi. Börekçiye babasıyla beraber gelen çocuğun boğazına şeker takıldı.

BÖREKÇİ ÇALIŞANI KURTARDI

Nefes almakta güçlük çeken çocuğuna ilk müdahaleyi babası yaptı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden börekçi çalışanı da yardıma koştu. İşyeri çalışanı, Heimlich manevrasıyla boğazına şeker kaçan çocuğu kurtardı.

Küçük çocuğun, işyeri çalışanın Heimlich manevrasıyla kurtardığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

