Boğazına yiyecek kaçan öğrencisinin yardımına koştu! Küçük kız Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Yayınlanma:
Mardin’de müdür yardımcısı Vehap Özkan,, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde bulunan Halil Tüfekçioğlu İlkokulu’nda, geçtiğimiz gün öğleden sonra meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kız öğrencinin teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

mudur-yardimcisi-nefes-borusuna-yiyecek-1024826-304046.jpg

MÜDÜR YARDIMCISI HEİMLİCH MANEVRASI İLE KURTARDI!

Durumu fark eden okulun müdür yardımcısı Vehap Özkan, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Özkan’ın yaptığı müdahaleyle öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

ÖĞRENCİNİN DURUMU İYİ!

Müdür yardımcısı Vehap Özkan’ın, öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı o anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öğretmenlerden 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamleÖğretmenlerden 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle

Öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak:DHA

