Öğretmenlerden 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Hürriyet İlkokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okulda öğrenci dağılımını bekleyen bir veli, yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğunun nefes borusuna şeker kaçtığını fark etti. Nefes almakta güçlük çeken ve fenalaşan çocuğunu gören veli, panik içinde okulda görevli öğretmenlerden yardım istedi.

Durumu fark eden sınıf öğretmenleri Yasemin Uzun Ergün ve Çiçek Özaydın, vakit kaybetmeden çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenlerin doğru ve zamanında yaptığı müdahale sonucunda, çocuğun nefes borusuna kaçan şeker başarılı bir şekilde çıkarıldı. Tekrar nefes almaya başlayan çocuk, kısa sürede kendine geldi. Yaşanan bu anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Olayın ardından bir açıklama yapan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenlerin sergilediği duyarlılık ve doğru müdahale için teşekkür etti. Kökrek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hürriyet İlkokulumuzda bir velimiz okula büyük çocuğunu beklemeye geliyor, yanında da 3 yaşında küçük bir yavrumuz var. Bu sırada küçük çocuğumuzun boğazına şeker kaçıyor ve nefes almakta zorlanıyor. Velimiz panikle öğretmenlerimize haber veriyor. Öğretmenlerimiz, Heimlich manevrası uygulayarak şekerin çıkmasını sağlıyor ve çocuğumuz hayati tehlikeyi atlatıyor. Bu örnek davranışlarından dolayı kıymetli meslektaşlarımı yürekten kutluyorum. Küçük yavrumuza da sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum. Velimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."