TIR servis minibüsüne çarptı! Feci kazada 9 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Eskişehir'de TIR'ın arkadan çarptığı işçi servisi minibüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Bursa çevre yolunda meydana geldi. Mesut E. yönetimindeki 03 ACM 533 plakalı TIR, iddiaya göre Gökhan Y. idaresindeki 26 S 1036 plakalı işçi servisi minibüsüne arkadan çarptı.

Ordu'da karşıya geçmek isterken TIR çarpan yaya hayatını kaybettiOrdu'da karşıya geçmek isterken TIR çarpan yaya hayatını kaybetti

SAVRULAN MİNİBÜS KALDIRIMA ÇIKARAK DURABİLDİ

Kazada savrulan servis minibüsü, kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Servis minibüsünde yaralanan Ö.K., A.Ç., T.A., N.F., Z.Y., Ü.E., L.T., H.Y. ve N.A., ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Türkiye
İmamoğlu: Televizyon başında sizlerle olacağım
İmamoğlu: Televizyon başında sizlerle olacağım
Pideciden hayat kurtaran müdahale: Müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü! O anlar kamerada
Pideciden hayat kurtaran müdahale: Müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü! O anlar kamerada