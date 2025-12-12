Ordu'da karşıya geçmek isterken TIR çarpan yaya hayatını kaybetti

Kaza, Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 60 EK 750 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Nusret Birlikbaş'a (65) çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nusret Birlikbaş'ın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından TIR sürücüsü H.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

