Sincan Cezaevi'nde trans erkek koğuşta ölü bulundu

Sincan Cezaevi'nde trans erkek koğuşta ölü bulundu
Yayınlanma:
Ankara Sincan Cezaevi’nde kalan Poyraz isimli trans erkek mahpus koğuşta ölü bulundu. Olayı Meclis gündemine taşıyan EMEP Milletvekili Sevda Karaca, aynı cezaevinde son 4 ayda 4 ölüm yaşandığını belirterek Adalet Bakanı’na "4 duvar arasında işlediğiniz her bir suçun hesabını tek tek vereceksiniz” sözleriyle seslendi.

Sincan Cezaevi’nde kalan trans erkek mahpus Poyraz koğuşta ölü bulundu. KoasGL'ye bilgi veren avukatlar, Sincan Cezaevi’nde dört trans erkek mahpusun uzun süredir tecrit koşullarında tutulduğunu aktardı.

Pembe Hayat’tan Eylem Esen Arabacı’nın haberine göre, dört mahpusun toplu halde psikiyatri servisine götürüldüğü gün koğuşlarına yeni sevk edilen Poyraz, mahpuslar döndüğünde asılı halde bulundu. Avukatlar, ilk müdahaleyi ipi çakmakla keserek mahpusların yapmaya çalıştığını, ancak gardiyanlar çağrılmasına rağmen sağlık ekibinin odaya uzun süre gelmediğini belirtti. Aynı avukatlar, dört trans mahpustan birinin de yakın zamanda intihar girişiminde bulunduğunu ve mahpuslara okutulmadan belgeler imzalatıldığını aktardı.

MİLLETVEKİLİ KARACA'DAN SERT TEPKİ

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, yaşanan bu durumu TBMM gündemine taşıdı. Karaca, cezaevinin yeni müdürünün "Bakırköy’den Tarsus’a, oradan da Sincan’a görevlendirilen namlı bir hapishane müdürü" olduğunu öne sürdü. Bu müdürün nefret ve ayrımcılık dolu uygulamalarıyla Sincan kadın hapishanesini bir toplama kampına dönüştürdüğünü iddia etti.

Karaca, söz konusu müdürün göreve gelir gelmez “G-3” numaralı yeni bir koğuş, yani alaycı bir şekilde ‘damat koğuşu’ adını verdikleri bir hücre açtığını söyledi. Karaca, bu hücreye trans ve LGBTİ mahpusların zorla, ne olduğu belli olmayan kağıtlar imzalatılarak yerleştirildiğini belirtti.

Karaca, "Doktora götürürken bile kimseyle karşılaşmayacakları şekilde tecrit uyguluyor, havalandırmada dahi kimseyle temas etmelerine izin vermiyor. Spor hakları kullandırmıyor. Burada tuttukları süre içerisinde cinsiyet geçiş sürecinde olanları tedaviden vazgeçirmek için türlü işkenceler ediyor." dedi.

İzmir’de 11. Yargı Paketi protesto edildi: Hayatlarımız sizin ahlak tanımınızdan daha değerliİzmir’de 11. Yargı Paketi protesto edildi: Hayatlarımız sizin ahlak tanımınızdan daha değerli

4 AYDA 4 ÖLÜM İDDİASI VE ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI

Milletvekili Karaca, adı geçen müdürün Sincan’a geldiği 4 ay içinde 4 ölüm yaşandığı iddiasını gündeme getirerek Adalet Bakanı’na şu sözlerle seslendi:

“Bu soruların her birine Adalet Bakanı tek tek ve derhal cevap vermek zorunda. Kadınlara ve LGBTİ’lere cehenneme çevirdiğiniz bu memlekette; cinayet mahalline dönen hapishanelerde 4 duvar arasında işlediğiniz her bir suçun hesabını tek tek vereceksiniz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Türkiye
TBMM kartını paylaşıp "tacize uğradım" dedi! Çocuktan yardım çığlığı
TBMM kartını paylaşıp "tacize uğradım" dedi! Çocuktan yardım çığlığı
Adli emanetlerdeki hırsızlıklar Meclis gündeminde
Adli emanetlerdeki hırsızlıklar Meclis gündeminde
Ünlü markalar bir bir ifşa oldu! İçlerinden çıkmayan kalmadı: Kanatlı eti, deri dokusu, ilaç etken maddesi...
Ünlü markalar bir bir ifşa oldu! İçlerinden çıkmayan kalmadı: Kanatlı eti, deri dokusu, ilaç etken maddesi...