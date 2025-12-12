Sincan Cezaevi'nde trans erkek koğuşta ölü bulundu

Sincan Cezaevi’nde kalan trans erkek mahpus Poyraz koğuşta ölü bulundu. KoasGL'ye bilgi veren avukatlar, Sincan Cezaevi’nde dört trans erkek mahpusun uzun süredir tecrit koşullarında tutulduğunu aktardı.

Pembe Hayat’tan Eylem Esen Arabacı’nın haberine göre, dört mahpusun toplu halde psikiyatri servisine götürüldüğü gün koğuşlarına yeni sevk edilen Poyraz, mahpuslar döndüğünde asılı halde bulundu. Avukatlar, ilk müdahaleyi ipi çakmakla keserek mahpusların yapmaya çalıştığını, ancak gardiyanlar çağrılmasına rağmen sağlık ekibinin odaya uzun süre gelmediğini belirtti. Aynı avukatlar, dört trans mahpustan birinin de yakın zamanda intihar girişiminde bulunduğunu ve mahpuslara okutulmadan belgeler imzalatıldığını aktardı.

MİLLETVEKİLİ KARACA'DAN SERT TEPKİ

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, yaşanan bu durumu TBMM gündemine taşıdı. Karaca, cezaevinin yeni müdürünün "Bakırköy’den Tarsus’a, oradan da Sincan’a görevlendirilen namlı bir hapishane müdürü" olduğunu öne sürdü. Bu müdürün nefret ve ayrımcılık dolu uygulamalarıyla Sincan kadın hapishanesini bir toplama kampına dönüştürdüğünü iddia etti.

Karaca, söz konusu müdürün göreve gelir gelmez “G-3” numaralı yeni bir koğuş, yani alaycı bir şekilde ‘damat koğuşu’ adını verdikleri bir hücre açtığını söyledi. Karaca, bu hücreye trans ve LGBTİ mahpusların zorla, ne olduğu belli olmayan kağıtlar imzalatılarak yerleştirildiğini belirtti.

Karaca, "Doktora götürürken bile kimseyle karşılaşmayacakları şekilde tecrit uyguluyor, havalandırmada dahi kimseyle temas etmelerine izin vermiyor. Spor hakları kullandırmıyor. Burada tuttukları süre içerisinde cinsiyet geçiş sürecinde olanları tedaviden vazgeçirmek için türlü işkenceler ediyor." dedi.

4 AYDA 4 ÖLÜM İDDİASI VE ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI

Milletvekili Karaca, adı geçen müdürün Sincan’a geldiği 4 ay içinde 4 ölüm yaşandığı iddiasını gündeme getirerek Adalet Bakanı’na şu sözlerle seslendi: