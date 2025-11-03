İzmir’de 11. Yargı Paketi protesto edildi: Hayatlarımız sizin ahlak tanımınızdan daha değerli

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte yeni bir yargı paketi gündeme geldi. İfade ve cinsiyet özgürlüğüne yönelik engellemeler ile cezaların bulunması düzenlemelerini içeren yeni yargı paketi, toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken İzmir Kadın Platformu, “11. Yargı Paketini Meclis’e getirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin” diyerek eylem düzenlendi.

Alsancak ÖSYM Binası önünde bir araya gelen platform üyeleri, “Kutsal aileniz batsın, kadınlar yaşasın”, “Genel ahlak, kimin ahlakı” ve “Vardık, varız, var olacağız” sloganlarıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü. Alanda platform adına açıklamayı ise Gizem Coşkun yaptı.

“BEDENLERİMİZ, TEK BİR AHLAK ANLAYIŞININ DENETİMİNE TABİ OLAMAZ”

11.Yargı Paketinin, suç ve suçlu tanımını genişlettiğini ve toplumun belirli kesimlerinin kriminalize edilmeye çalışıldığını ifade eden Coşkun, şunları söyledi:

“Bu düzenlemeyle ‘genel ahlaka muhalif olmak’ bahanesiyle saçını kısa kestiren bir kadın ya da kendini özgürce ifade eden bir trans bile cezalandırılabilir. ‘Özendirme’ye yapılan vurgu, kadın ve LGBTİ+ derneklerinin faaliyetlerini yasaklamaya ve dernekleri kapatmaya yönelik cezalara dönüşebilir. Bu vesileyle, AKP’nin ‘Aile Yılı’ güzellemesi; genel ahlaka aykırı davranışlar suçu ve suçluyu övme, özendirme adı altında AKP ve işbirlikçilerinin yanında hizalanmayan, ona göre yaşamayan, ona göre giyinmeyen, ona göre eylemeyen herkesi hedefliyor. Bedenlerimiz, kimliğimiz ve yaşam biçimlerimiz devletin veya tek bir ahlak anlayışının denetimine tabi olamaz.

“LGBTİ+’LARIN YAŞAM HAKKINA VE ÖZGÜRLÜKLERİNE MÜDAHALEDİR”

Paketteki bir diğer düzenleme, cinsiyet değiştirme yaşını 18’den 25’e çıkarmayı ve başvuranları yalnızca belirlenen hastanelerde tıbbi ve ruhsal desteğe mecbur bırakmayı öngörüyor. Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edilmiş olan ‘üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk’ şartının tekrar yasalaştırılması hedefleniyor. Bu, trans bireylerin kendi bedenleri ve sağlıkları üzerindeki kararlarını ellerinden almak, onları baskı ve şiddetle karşı karşıya bırakmak anlamına gelir. Tüm bu ifadeler, kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkına, beden bütünlüğüne ve özgürlüklerine müdahaledir."

“‘ÇOCUKLARI KORUYORUZ’ YALANLARINIZA ORTAK OLMAYACAĞIZ”

Taslaktaki 15-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlemeleri de işaret eden Coşkun, “Taslağın bir başka keyfiliği, 15-18 yaş arasındaki çocuklara ‘kasten öldürme suçunda ceza indirimi uygulanabilir’ ifadesinin eklenmesi. Bu değişiklik, çocukların yetişkin gibi cezalandırılmasının önünü açıyor. Türkiye’de yoksulluğun, ayrımcılığın ve çocuk emeğinin artarak sermayeye ucuz iş gücü olarak sunulduğu bir dönemde, çocukların haklarının gasp edilmesini kabul etmiyoruz. İkiyüzlü politikalarınızı buradan bir kez daha ifşa ediyoruz. Çocukları istismar edenleri aflarla kurtarmaya çalışan düzenlemelerinizi unutmadık. ‘Çocukları koruyoruz’ yalanlarınıza ortak olmayacağız. Çocukların küçük yaşta zorla evlendirilmesine, kölece çalıştırılmasına ve kendi bedenleri hakkındaki söz ve karar haklarına saldırılmasına karşı çıkıyoruz” dedi.

“GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEYEN MADDELERE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Düzenlemeyle eylem ve protestoların da hedef alındığını belirten Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

“TCK’nın 223. maddesine ‘ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi suçunun’ eklenmesiyle, anayasal hakkımız olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı hedef alınıyor. Mücadele biçimleri yasayla suç haline getirilmeye çalışılıyor. Haklarımız, eşitliğimiz ve özgürlüğümüz hiçbir yasa taslağı ile gasp edilemez. Toplumsal hak ve gösteri özgürlüğünü engelleyen maddelere asla izin vermeyeceğiz. Sosyal medya ve dijital platformlara sansür öngören düzenlemede ise içerikler hâkim kararı olmadan kısa sürede kaldırılabilecek, sosyal medya hesapları askıya alınabilecek, LGBTİ+ temalı dizi ve filmleri yayınlayan platformlara yayın durdurma veya süreli kapatma cezası uygulanabilecek. Yıllardır internet sansürleriyle yaşadığımız halkın haber alma hakkının gasbının, bu paketle yasalaşmasını ve ifade özgürlüğünün engellenmesini kabul etmiyoruz. ‘Genel ahlak’ kavramı tarih boyunca kadınların kıyafetinden yaşam tarzına kadar her alanda baskı aracı olarak kullanıldı. Şimdi aynı kavram, trans bireylerin varoluşunu kriminalize etme, cinsiyet kimliğini cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bedenlerimiz, kimliklerimiz, aşklarımız sizin ahlak tanımınıza sığmak zorunda değil.”

“BU DÜZENLEMEYİ MECLİS’E GETİRMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Yargı paketi düzenlemesinin insan haklarına aykırı olduğunu söyleyen Coşkun, “Anayasa’nın 10., 17. ve 27. maddelerine; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. ve 14. maddelerine; Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) ve Yogyakarta İlkeleri’ne açıkça aykırı olan bu düzenlemeyi Meclis’e getirmenize izin vermeyeceğiz. Biz buradayız, susmayacağız. Reform adı altında özgürlüklerimizi daraltmanıza izin vermeyeceğiz. ‘Genel ahlak’ bahanesiyle yaşam biçimlerimizi hedef almanızı kabul etmiyoruz. Yargı paketi adı altında çocukları, kadınları, varoluşları, toplumsal muhalefeti cezalandırmanıza izin vermeyeceğiz. Bizler eşitliği, özgürlüğü, haklarımızı ve yaşamlarımızı savunuyoruz. Çünkü bizim hayatlarımız, sizin ahlak tanımınızdan daha değerlidir” diye konuştu.