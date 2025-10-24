Yeni Şafak AKP'nin yargı paketine isyan bayrağı açtı! 'Mülkiyet hakkı tehdit altında"

AKP iktidarının en önde gelen kuruluşlarından Yeni Şafak, şaşırtan bir manşetle ortaya çıktı.

"Mülkiyet hakkında tehdit eden yetki: Savcılara ‘Önce el koy sonra bakarız’ yetkisi" manşetini atan Yeni Şafak, AKP'nin yeni yargı paketindeki hakim kararı olmadan mal varlıklarına el koyma hakkı getirecek düzenlemeye isyan etti.

İktidarı yücelten gazete, daha önce hiç böyle bir dil kullanmamıştı. Yeni Şafak, gelecek düzenlemenin açıkça hukuk ilkelerini yerle bir ettiğini ve hakimleri de sadece bir formaliteye döndürdüğünü yazdı.

NELER NELER YAZMIŞLAR...

Yeni Şafak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 128. maddesinde planlanan değişikliğe ilişkin haberinde, mülkiyet hakkının zedeleneceğini, hukuk güvenliğinin riske atılacağını yazdı.

Yeni torba yasa taslağı, “kara para aklama” ve “terörizmin finansmanı” suçlarıyla mücadeleyi gerekçe göstererek CMK 128’inci maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre savcılar, artık hâkim kararı ya da MASAK gibi kurumlardan alınan rapor olmaksızın kişilerin mal varlıklarına el koyabilecek.

Yeni Şafak mevcut uygulamada MASAK, BDDK ya da SPK’dan rapor alındığını ve bunun üç ay içinde hazırlandığını vurguladı.

Yeni sistemin bu denetim mekanizmasını ortadan kaldıracağı uyarısını yapan Yeni Şafak, şu ifadeleri kullandı:

“İstisnanın yaygınlaştırılması, her katalog suçta savcının doğrudan el koyma kararını rutin hâle getirmesi tehlikesini doğurur. Böyle bir durumda, ‘gecikmesinde sakınca bulunan hâl gerçekten var mı yok mu’ sorgulaması sağlıklı yapılamaz ve el koyma tedbiri ‘kural’, rapor alma ‘istisna’ hâline dönüşür.”

"HAKİM FORMALİTEYE DÖNER"

Yeni Şafak, bu düzenlemenin yargısal denetimi işlevsizleştireceği görüşünde:

“Savcıya bu yetkinin tanınması, hâkim kontrolünün etkisini fiilen azaltır. İstisnai usulün genelleştirilmesi, yargısal değerlendirme mekanizmasını by-pass eder....Hâkim kararının sadece bir formaliteye dönüşme riski doğar.”

"'ÖNCE EL KOY SONRA BAKARIZ ANLAYIŞI' ÇIKAR

Yeni Şafak, Anayasa’da güvence altına alınan mülkiyet hakkının tehlikeye gireceğini ve masumiyet karinesinin zedeleneceğini yazdı:

“İstisnanın genişletilmesiyle, mülkiyet hakkının ihlal edilme ihtimali artar....Bu bakımdan ‘Önce el koy sonra bakarız’ anlayışına yol açar, temel haklar korumasız kalır.”

"EVRENSEL HUKUK İLKELERİ İLE ÇELİŞİYOR"

Yeni Şafak, gelecek el koyma düzenlemesinin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığına işaret etti:

“Düzenleme, el konulan mal varlıklarının yasal yollardan elde edildiğini ispat yükümlülüğünü de şüpheliye yüklüyor. Bu yaklaşım, ‘İspat, iddia sahibine aittir’ şeklinde ifade edilen evrensel ceza hukuku ilkeleriyle de çelişiyor.”

Yeni Şafak MASAK raporu zorunluluğunun 2014’te tam da bu sebeple getirildiğini hatırlattı: