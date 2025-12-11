CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Çerçioğlu'nun aile şirketinden yeni fabrika hamlesi: Seri üretime başlayacak!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşine ait Jantsa Jant şirketinin hisselerinde, son siyasi gelişmelerin ardından hareketlilik yaşandı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken firmanın Aydın'da Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki büyük ölçekli yatırımına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

2021 yılında duyurulan projeye göre Jantsa, Aydın Ortaklar OSB’de toplam 47 bin metrekarelik alanda - bunun 35 bin metrekaresini kapalı alan oluşturarak - yeni bir üretim tesisi kuracağını açıklamıştı. Yıllık 1 milyon jant üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın toplam yatırım tutarı yaklaşık 32 milyon dolar olarak bildirilmişti.

TESİS İNŞAATI TAMAMLANDI

2023 yılı başlarında üretime başlayacağı belirtilen şirket 3 yıl gecikmeli olsa da tesisi tamamladı. Şirketin yaptığı açıklamada, tesisin inşaatının tamamlandığı, üretim hattı bazında makine ve ekipmanların gelmeye devam ettiği belirtildi.

SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Fabrikanın deneme üretimlerini gerçekleştirdiği, sipariş yoğunluğuna bağlı olarak önümüzdeki dönemde seri üretime geçilmesinin beklendiği belirtildi.

TEŞVİK DE ALMIŞTI

Şirket, söz konusu yatırım için 589 milyon 800 bin 76 TL tutarında yatırım teşvik belgesi almıştı. Bu teşvik kapsamında 5. bölge desteklerinden yararlanılacağı belirtilmişti. Teşvik kapsamında şirketin faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve vergi indirimi gibi avantajlar uygulanacağı ifade edilmişti.