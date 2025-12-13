Ahmet Özer Hikmet Çetin'i hastanede ziyaret etti

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, 8 Ekim'de soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çetin, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski genel başkanlardan Murat Karayalçın ve eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş'in de ziyaretine gittiği 88 yaşındaki Hikmet Çetin, sosyal medyadan so ziyareti paylaştı.

AHMET ÖZER HİKMET ÇETİN'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Yerine kayyum atanan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve kızı Seraf Özer, Hikmet Çetin'i ziyaret etti. O anları teşekkür ederek X hesabından paylaşan Çetin şunları söyledi:

"Esenyurt BB. Sn Ahmet ÖZER ve Kızı Seraf ÖZER’e sonsuz teşekkürler…"

Ankara'da bir ziyarette MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yapan Özer, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Ziyarette, CHP Genel Başkan Özgür Özel’in selamlarını ilettiğini bildiren Özer, Bahçeli'nin barış sürecine gösterdiği "özverili ve samimi katkıları" için teşekkür etti.

Ahmet Özer, Bahçeli'ye yaptığı ziyarette toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için kimsenin dışlanmaması ve özellikle bu süreçte CHP’ye yapılan kuşatmanın son bulmasının önemine değindiğini söyledi. Özer, ayrıca görüşmede yargılamaların cezalandırmaya dönüşmemesi ve tutuksuz yargılama ile bir yumuşamaya ihtiyaç olduğunu ilettiğini ifade etti.