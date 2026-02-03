Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının ilk enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Ocak 2026'da Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 4,84 yıllık enflasyon yüzde 30,65 oldu.

Bu veri, milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına eklenen enflasyon farkı belli olduktan sonra geldi.

Maaşlara yapılacak enflasyon farkı Aralık 2025 enflasyonu ile netleşmişti. TÜİK Aralık 2025 enflasyonunu yüzde 0,89, 2025 yıllık enflasyonunu yüzde 30,89 olarak açıklamıştı.

GEÇEN AYLARDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON

Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, yıllık enflasyon yüzde 30,89 olmuştu.

Kasımda aylık enflasyon 0,87, yıllık enflasyon da 31,07 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK geçtiğimiz ay enflasyonu aylık 2,55, yıllık 32,85 olarak açıklamıştı.

Eylül enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Yıllık bazda ise 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

ENAG VE İTO ENFLASYONU YİNE TÜİK'LE UYUŞMADI

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Ocak 2026 enflasyonunu aylık yüzde 6,32, yıllık yüzde 53,42 olarak açıklamıştı.

Öncü veri olarak anılan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre 2026 yılının ilk ayında İstanbul’da fiyatlar aylık bazda yüzde 4,56 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,15 olarak gerçekleşti.

İstanbul enflasyonu belli oldu

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre Ocak 2026 enflasyon beklentisi şu şekilde olmuştu:

Hanehalkı Beklentisi: Vatandaşın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi daha da artarak yüzde 52,08 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları: Profesyonel ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 22,20 seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Reel Sektör: İş dünyası enflasyonun 12 ay sonra yüzde 32,90 olacağını öngördü.

Ekonomi yönetiminin ve aracı kurumların Ocak ayı için yaptıkları tahminler, aylık bazda sert bir yükselişe işaret etmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...