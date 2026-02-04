Doğum izni 24 haftaya çıkıyor: Sosyal medya yasağı da masada

Yayınlanma:
AKP milletvekilleri, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran ve 15 yaş altı çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açmasını yasaklayan kanun teklifini TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor. Düzenleme, tüm çalışan kadınları kapsarken sosyal medya platformlarında yaş doğrulama ve filtreleme sistemi uygulanacak.

AKP milletvekillerinin, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesi ile 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açamamasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

Hazırlanan teklife göre, halen 16 hafta olan doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Düzenleme; memurlar, işçiler, askeri personel, hâkim ve savcılar, KİT çalışanları ile akademisyenler dâhil olmak üzere çalışma yaşamındaki tüm kadınları kapsayacak.

Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor?Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor?

Buna göre doğum izni, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Bu değişiklik için Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda güncellemeye gidilecek.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI DÜZENLEMESİ DE TEKLİFTE

Teklifin bir diğer başlığı ise çocukların dijital ortamda korunması olacak. Bu kapsamda, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açması yasaklanacak. Çocuklar yalnızca yaşlarına uygun oyun ve içeriklere erişebilecek. Düzenlemenin uygulanabilmesi için kimlik doğrulama sisteminin devreye alınması planlanıyor.

Sosyal medya platformlarının da yaş gruplarını dikkate alan filtreleme sistemleri kurması ve çocuklara uygun olmayan içerikleri engellemesi zorunlu hale getirilecek.

BAKAN GÖKTAŞ SUNUM YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında söz konusu sosyal medya düzenlemesine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptığı da ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
