Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor?

Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor?
Yayınlanma:
İktidarın düşen doğum oranlarını artırmak için hazırladığı ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran 2026 Doğum İzni Paketi kapsamında doğum izninin anneler için 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Peki bu plan ne zaman devreye alınacak? Doğum izni 24 haftaya çıkarılacak mı? İşte detaylar...

İktidarın düşen doğum oranlarını artırmak amacıyla hazırladığı 2026 Doğum İzni Paketine dair detaylar ortaya çıkıyor.

2026 DOĞUM İZNİ PAKETİ: YENİ DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki haftalarda Meclis’e gelmesi beklenen yeni düzenleme, hem kamuda hem de özel sektörde önemli değişiklikler vaat ediyor.

Son Dakika | Doğum izninde yeni şartlar belli oldu! Bakan duyurduSon Dakika | Doğum izninde yeni şartlar belli oldu! Bakan duyurdu

İşte paketle ilgili son dakika gelişmeleri:

SÜRE UZATIMI: DOĞUM İZNİ KAÇ AY OLUYOR?

2024/05/25/dogum-izni1.jpg

En çok merak edilen konu olan izin süresinde devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Mevcut durumda 16 hafta (112 gün) olan toplam ücretli doğum izni, yeni düzenleme ile 24 haftaya (yaklaşık 6 aya / 168 güne) çıkarılıyor.

Bu durum, "doğum izni uzayacak mı?" sorusuna kesin bir "evet" cevabı niteliğinde.

ESNEK KULLANIM VE AKTARMA SEÇENEKLERİ

Yeni pakette annelere esneklik imkanı tanınıyor. Doğumdan önce kullanılan 8 haftalık iznin 6 haftası, isteğe bağlı olarak doğum sonrasına aktarılabilecek. Böylece bir anne, bebeğiyle doğum sonrasında kesintisiz 22 hafta vakit geçirme şansına sahip olacak.

BABALARA DEĞİŞİKLİK VAR MI? (BABALIK İZNİ)

Düzenlemede sadece anneler değil, babalara yönelik değişiklikler de yer alıyor. Mevcutta 5 gün olan babaya doğum izni süresi, 10 güne çıkarılarak babaların bu süreçte ailelerine daha fazla destek olması hedefleniyor.

İşçi ve memurlar 'doğum izni'nde eşitlenecek!İşçi ve memurlar 'doğum izni'nde eşitlenecek!

ÖZEL SEKTÖR VE MEMURLAR İÇİN FARKLI MI?

2024/05/25/dogum-izni2.jpg

Çalışanların en çok sorduğu sorulardan biri, "özel sektör doğum izni ile memur doğum izni kaç gün olacak, aralarında fark var mı?" sorusudur. Taslağın temel amacı, her iki kesimdeki çalışan annelerin de bu 24 haftalık süreden eşit şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Özel sektör memurlarla için farklı mı sorusunun yanıtı uygulama esaslarıyla netleşecek olsa da, genel sürenin herkes için eşitlenmesi bekleniyor.

YASALAŞMA SÜRECİ VE GERİYE DÖNÜK UYGULAMA

Peki, doğum izni 24 hafta ne zaman yasalaşacak? Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelerek hızla yasalaşması bekleniyor.

Müjdeli bir haber de hâlihazırda izinli olanlar için: Yasa çıktığında mevcut doğum izni devam eden anneler de uzatılan süreden yararlanabilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Ekonomi
Düşük maaşa bahane olan emekli sayısında gerçek ortaya çıktı
Düşük maaşa bahane olan emekli sayısında gerçek ortaya çıktı
Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları reel olarak değer kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları reel olarak değer kaybetti