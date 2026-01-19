Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor?

İktidarın düşen doğum oranlarını artırmak amacıyla hazırladığı 2026 Doğum İzni Paketine dair detaylar ortaya çıkıyor.

2026 DOĞUM İZNİ PAKETİ: YENİ DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki haftalarda Meclis’e gelmesi beklenen yeni düzenleme, hem kamuda hem de özel sektörde önemli değişiklikler vaat ediyor.

Son Dakika | Doğum izninde yeni şartlar belli oldu! Bakan duyurdu

İşte paketle ilgili son dakika gelişmeleri:

SÜRE UZATIMI: DOĞUM İZNİ KAÇ AY OLUYOR?

En çok merak edilen konu olan izin süresinde devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Mevcut durumda 16 hafta (112 gün) olan toplam ücretli doğum izni, yeni düzenleme ile 24 haftaya (yaklaşık 6 aya / 168 güne) çıkarılıyor.

Bu durum, "doğum izni uzayacak mı?" sorusuna kesin bir "evet" cevabı niteliğinde.

ESNEK KULLANIM VE AKTARMA SEÇENEKLERİ

Yeni pakette annelere esneklik imkanı tanınıyor. Doğumdan önce kullanılan 8 haftalık iznin 6 haftası, isteğe bağlı olarak doğum sonrasına aktarılabilecek. Böylece bir anne, bebeğiyle doğum sonrasında kesintisiz 22 hafta vakit geçirme şansına sahip olacak.

BABALARA DEĞİŞİKLİK VAR MI? (BABALIK İZNİ)

Düzenlemede sadece anneler değil, babalara yönelik değişiklikler de yer alıyor. Mevcutta 5 gün olan babaya doğum izni süresi, 10 güne çıkarılarak babaların bu süreçte ailelerine daha fazla destek olması hedefleniyor.

İşçi ve memurlar 'doğum izni'nde eşitlenecek!

ÖZEL SEKTÖR VE MEMURLAR İÇİN FARKLI MI?

Çalışanların en çok sorduğu sorulardan biri, "özel sektör doğum izni ile memur doğum izni kaç gün olacak, aralarında fark var mı?" sorusudur. Taslağın temel amacı, her iki kesimdeki çalışan annelerin de bu 24 haftalık süreden eşit şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Özel sektör memurlarla için farklı mı sorusunun yanıtı uygulama esaslarıyla netleşecek olsa da, genel sürenin herkes için eşitlenmesi bekleniyor.

YASALAŞMA SÜRECİ VE GERİYE DÖNÜK UYGULAMA

Peki, doğum izni 24 hafta ne zaman yasalaşacak? Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelerek hızla yasalaşması bekleniyor.

Müjdeli bir haber de hâlihazırda izinli olanlar için: Yasa çıktığında mevcut doğum izni devam eden anneler de uzatılan süreden yararlanabilecek.