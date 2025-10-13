İşçi ve memurlar 'doğum izni'nde eşitlenecek!

Türkiye nüfusuna ilişkin son veriler, bir süredir iktidara, doğum oran ve hızını arttırmaya teşvik adımları attırıyor.

Hem politik olarak durduğu yer hem nüfus hızındaki düşüş nedeniyle iktidarı 2025'i "Aile Yılı" ilan etmişti.

İktidarın çocuk teşviği: Maaşları değil izinleri artıracak! Doğum izinleri sil baştan yenileniyor

2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte, çalışan anne ve babaların doğum izinlerinde kapsamlı değişiklikler gündemdli sıcaklığını koruyor. Yeni düzenlemeyle, işçi ve memur statüsündeki çalışanlar arasındaki doğum, süt ve ücretsiz izin farkları ortadan kaldırılacak. Ayrıca annelere tanınan doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre mevcut uygulamada, kadın çalışanlara doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni veriliyor. Çoğul gebeliklerde bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Ancak yeni yasal düzenlemeyle birlikte, kadın memurların doğum izni 24 haftaya yükseltilecek. Aynı hak, işçi annelere de tanınacak.

SÜT İZNİNDE EŞİTLİK SAĞLANACAK

Memurların doğum ve babalık sonrası çalışma saatleri değişiyor: Maaşlar ne olacak?

Mevcut uygulamada işçi anneler, memur annelere kıyasla daha kısa süre süt izni kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu fark ortadan kalkacak. Buna göre işçi anneler de memur anneler gibi doğum sonrası ilk 6 ayda günde 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1,5 saat süt izni kullanabilecek.

ÜCRETSİZ İZİNDE DE DENGE GELİYOR

Doğum yapan memurlar, doğum sonrası 8 haftalık iznin ardından 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabiliyor. İşçi anneler ise şu anda yalnızca 6 ay ücretsiz izin alabiliyor. Taslak düzenlemeye göre artık işçi anneler de 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına sahip olacak.

BABALIK İZNİ UZUYOR

Yapılan çalışmada babalar için de önemli bir adım atılıyor. Halen işçi babalara 5 gün, memur babalara 10 gün olarak uygulanan doğum izni süreleri eşitlenecek. Yeni taslağa göre işçi babaların izni 10 güne, hatta alternatif çalışmaya göre işçi ve memur babaların izni 15 güne çıkarılacak.

YASAL DÜZENLEME MECLİS’E SUNULACAK

Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM’deki bazı milletvekillerinin ortak yürüttüğü hazırlıklar tamamlanmak üzere. Taslak düzenlemelerin olgunlaşmasının ardından, kanun teklifi Meclis gündemine taşınacak.