İktidarın çocuk teşviği: Maaşları değil izinleri artıracak! Doğum izinleri sil baştan yenileniyor

Türkiye'nin geleceği ile alakalı sorunlardan olan doğum oranları iktidarın da çözmek istediği problemler arasında yer alıyor. Doğum oranlarının artırılmasını teşvik etmek isteyen hükümet kadınların doğum izin sürelerini artırmak için yeni bir taslak üzerinde çalışma başlattı.

ZAM DEĞİL İZİN FORMÜLÜ

Türkiye'de yer alan habere göre hazırlanan söz konusu taslakta kadın memurlara doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftalık bir analık izni üzerinde çalışılıyor.

SADECE KADINLARIN DEĞİL ERKELERİN DE İZNİ ARTACAK

Hali hazırda bu doğum izni doğumdan önce ve sonra 8'er hafta olmak üzere toplamda 16 hafta olarak uygulanıyor. Taslakta sadece kadınlara değil babalara da verilen izinler artırılıyor. Eşleri doğum yapan erkeklere normalde verilen 10 günlük iznin 15 güne çıkarılması planlanıyor.

TÜRKİYE ÇOK YAŞLI NÜFUS STATÜSÜNE GİRDİ

İşçilerin de doğum izni olarak 15 gün ücretsiz bir şekilde izne çıkarılması planlanıyor. Taslak gerekçesinde Türkiye'nin BM kriterlerinde çok yaşlı nüfus statüsünde yer almaya başladığı, bu adımlar ile nüfus politikasının desteklenmesinin amaçlandığı ifade edildi.