Son Dakika | Doğum izninde yeni şartlar belli oldu! Bakan duyurdu

Bakan Göktaş: (Doğum izni düzenlemesi) 16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi yine 8 haftayı isterse annelerimiz, 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Mevcutta izinde olanlar da bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak. Babalar için de 5 günden 10 güne genişletiyoruz, özel sektörle beraber.