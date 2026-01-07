Son Dakika | Doğum izninde yeni şartlar belli oldu! Bakan duyurdu

Yayınlanma:
Son dakika... Doğum izninde şartlar değişiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş, yeni düzenlemeleri duyurdu.

Bakan Göktaş: (Doğum izni düzenlemesi) 16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi yine 8 haftayı isterse annelerimiz, 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Mevcutta izinde olanlar da bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak. Babalar için de 5 günden 10 güne genişletiyoruz, özel sektörle beraber.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Türkiye
Giyinirken hukuk anlatıyordu: Fenomen avukata soruşturma
Giyinirken hukuk anlatıyordu: Fenomen avukata soruşturma
Uğur Dündar’dan Adnan Kahveci anısı
Uğur Dündar’dan Adnan Kahveci anısı
Önüne çıkan yaban domuzunu eliyle yakalamıştı: Dünyada gündem olan sürücü ilk kez konuştu
Önüne çıkan yaban domuzunu eliyle yakalamıştı: Dünyada gündem olan sürücü ilk kez konuştu