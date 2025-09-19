Menzil Şeyhi 'yapmayın' dese de durmadılar: 3 gün süren düğünde cemaat birbirine girdi

Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından 3 oğlunun tutuştuğu miras kavgası ülke sınırları aşıp İngiltere'ye ulaşmıştı. Semerkand Grubu şeyhlerinden Mübarek Erol'un Londra ve Liverpool kentlerindeki toplam 5 milyon sterlin (yaklaşık 265 milyon TL) değerindeki iki dergâhın tapusunu usulsüz şekilde üzerine geçirdiği iddiası kardeşler arasındaki miras kavgasını büyütmüştü.

Miras kavgaları ile gündeme gelen Menzil Tarikatı, bu kez de gelin de dahil olmak üzere kadınların katılmadığı şatafatlı düğünle gündeme geldi.

Düğünün yapıldığı alanda mahşeri bir kalabalık oluşturan cemaat üyeleri Menzil Şeyhi Muhammed Saki Erol'a yakın durmak isterken gerginlik bir anda yükseldi.

3 GÜN SÜREN DÜĞÜNDE CEMAAT BİRBİRİNE GİRDİ

Abdülbaki Erol'un kavgalı üç oğullarından biri olan Muhammed Saki Erol, oğlu Abdürrahim Erol için Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün düzenledi.

Yüzlerce tarikat mensubunun katıldığı şatafatlı düğün 3 gün 3 gece sürdü. Muhammed Saki Erol halay çekerken dahi etten duvar ören güvenlik ekibi kendisine yaklaşan cemaat mensuplarını engelleyemedi.

Erol'a arkadan yaklaşan genç bir cemaat üyesi diğer kişilerle Erol'un arasına girince tepki çekti. Gerginlik bir anda tırmanırken Erol'un arkasına saf tutan cemaat üyeleri birbirlerine fiziksel müdahalede bulundu.

MENZİL ŞEYHİ 'YAPMAYIN' DESE DE DURMADILAR

Düğünden paylaşılan görüntülerde, cemaat üyeleri arasındaki gerginlik gözler önüne serilirken ilk müdahaleyi Muhammed Saki Erol'un yaptığı görüldü.

Tartışmanın büyük bir kavgaya dönüşmesini engellemek isteyen Erol, “Yapmayın, durun” dedi ancak o sırada gruptan bir kişi de “Bir şey yok” diyerek araya girdi. Cemaatin birbirine müdahalesi Erol'un uyarısına rağmen devam etti.

İşte o görüntüler: