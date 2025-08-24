Menzil'de Ali Erbaş ayrıntısı! Hutbeden yola çıkıp skandalı açıkladı: Kardeşim 400-500 milyon liraya villa yaptırdı

Menzil tarikatındaki miras kavgası her geçen gün daha da derinleşerek devam ediyor. Babanın hayatını kaybetmesinin ardından üçe bölünen tarikat içerisinde 3 ayrı cemaat ortaya çıktı. Tarikatın miras kavgası ülke sınırlarını da aşarak İngiltere'ye kadar sıçradı. Londra ile Liverpool’daki dergâhlar üzerinden hukuk mücadelesi başladı.

Baba Abdulbaki Erol'un 12 Temmuz 2023’te vefatının ardından oğulları Saki, Fettah ve Mübarek arasında başlayan mal mülk paylaşım krizi, Türkiye ve Avrupa’da 'vakıf-şirket-mülk' tartışmalarına dönüşmüştü. Öyle ki

İddialara göre kardeşlerden Mübarek Erol, 5 Ekim 2023’te Londra merkezli 'Erol Real Estate Limited' adlı şirketi kurdu ve bu şirket üzerinden iki dergâhın tapusunu değerinin yaklaşık beşte birine devraldı.

İngiliz mahkemesi işlemi durdurdu; Mübarek ve kardeşi Emin Erol hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla kamu davası açıldı.

DİYANETİN HUTBESİNE ATIFTA BULUNDU

Cumhuriyetten Aytunç Ürkmez'in haberine göre Kardeşlerden Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında miras kavgası derinleşti. Davalık olan kardeşlerin savunmaları da hayli dikkat çekici oldu. Büyük ağabey Saki Elhüseyni, savunmasında toplumun tepkisini çeken Diyanet hutbesine değindi. Söz konusu hutbede, "Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" ifadeleri kullanılmıştı.

"MİRAS HAKKIMI RIZMA OLMADAN KULLANIYORLAR: HELAL ETMİYORUM"

Hutbedeki söz konusu noktaya değinerek sosyal medya hesabından açıklamaları yayımlanan Saki'nin, "Kız kardeşlerime miras yeri vermeyeceklerdi, direndim. Miras hakkımı rızam olmadan kullanıyorlar, helal etmiyorum. Kardeşlerim, mirastan şeren (İslam hukukunca) kura çektiğimiz yerleri bile vermediler." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"KARDEŞİM 400-500 MİLYONA VİLLA YAPTIRDI"

Büyük ağabey Saki, babalarının vefat etmelerinin ardından kardeşinin 400-500 milyona villa yaptırdığını şu sözler ile iddia etti: