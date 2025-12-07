Film gibi hırsızlık planı: Akrabası soydurdu can havliyle camdan atladı

Film gibi hırsızlık planı: Akrabası soydurdu can havliyle camdan atladı
Yayınlanma:
İstanbul Ümraniye’de bir kadının evinde yaşadığı gasp dehşeti, polis soruşturmasıyla "akraba ihaneti" ve "suçlular arası dolandırıcılık" sarmalına dönüştü. Evine giren soyguncudan kaçmak için camdan atlayan kadının hastanelik olduğu olayda, soygunu planlayan kişinin mağdurun akrabası olduğu, üstelik suç ortağını da "altınlar sahte" diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.

Olay, 27 Kasım tarihinde Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Evine giren S.F., içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı, gri pantolonlu ve elinde bıçak bulunan bir şahısla burun buruna geldi. Gaspçı, tehditle S.F.’nin kolundaki 5 altın bileziği ve 1 yüzüğü zorla alarak kadını yatak odasına kilitledi.

istanbul-umraniyede-evine-giren-hirsiz-1051764-312095.jpg

Şüpheli evin diğer bölümlerinde para aramaya devam ederken, kilitli kaldığı odada dehşeti yaşayan S.F., kurtulmak için pencereyi açarak aşağı atladı. Kadının atladığını fark edip paniğe kapılan şüpheli hızla kaçarken, düşme sonucu yaralanan S.F. olay yerine gelen ekiplerce Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

istanbul-umraniyede-evine-giren-hirsiz-1051765-312095.jpg

YÜZLERCE SAATLİK KAMERA KAYDI İZİNİ ELE VERDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Mağdur S.F.'nin verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. Yüzlerce saatlik görüntüyü titizlikle inceleyen dedektifler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Yapılan operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen 46 yaşındaki C.Y. ve olayın planlayıcısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki H.A.F. gözaltına alındı.

istanbul-umraniyede-evine-giren-hirsiz-1051769-312095.jpg

SOYGUNUN ARKASINDAN AKRABA İHANETİ ÇIKTI

Emniyette sorguya alınan şüphelilerle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Gözaltındaki H.A.F.’nin, gasp mağduru S.F.’nin akrabası olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, H.A.F.’nin diğer şüpheli C.Y.’yi bu soygunu gerçekleştirmesi için azmettirdiği ve olaydan sonra çalınan altınları alarak bir kuyumcuda bozdurduğu tespit edildi.

Korkunç tablo ortaya çıktı: Her iki cinayetten biri akrabalar arasındaKorkunç tablo ortaya çıktı: Her iki cinayetten biri akrabalar arasında

SUÇ ORTAĞINI 'ALTINLAR SAHTE' YALANIYLA KANDIRMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheliler arasındaki kirli pazarlığı da gün yüzüne çıkardı. Azmettirici akraba H.A.F.’nin, gaspı gerçekleştiren suç ortağı C.Y.’ye "Çaldığın altınların bir kısmı imitasyon (sahte) çıktı" yalanını söyleyerek vaat edilenden daha az pay verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Saray’dan sürecin “son düzlüğünde sabotaj” uyarısı!
Saray’dan sürecin “son düzlüğünde sabotaj” uyarısı!
Son dakika | Adana-Gaziantep yolunda 3 tır çarpıştı
Son dakika | Adana-Gaziantep yolunda 3 tır çarpıştı