Film gibi hırsızlık planı: Akrabası soydurdu can havliyle camdan atladı

Olay, 27 Kasım tarihinde Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Evine giren S.F., içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı, gri pantolonlu ve elinde bıçak bulunan bir şahısla burun buruna geldi. Gaspçı, tehditle S.F.’nin kolundaki 5 altın bileziği ve 1 yüzüğü zorla alarak kadını yatak odasına kilitledi.

Şüpheli evin diğer bölümlerinde para aramaya devam ederken, kilitli kaldığı odada dehşeti yaşayan S.F., kurtulmak için pencereyi açarak aşağı atladı. Kadının atladığını fark edip paniğe kapılan şüpheli hızla kaçarken, düşme sonucu yaralanan S.F. olay yerine gelen ekiplerce Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YÜZLERCE SAATLİK KAMERA KAYDI İZİNİ ELE VERDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Mağdur S.F.'nin verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. Yüzlerce saatlik görüntüyü titizlikle inceleyen dedektifler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Yapılan operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen 46 yaşındaki C.Y. ve olayın planlayıcısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki H.A.F. gözaltına alındı.

SOYGUNUN ARKASINDAN AKRABA İHANETİ ÇIKTI

Emniyette sorguya alınan şüphelilerle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Gözaltındaki H.A.F.’nin, gasp mağduru S.F.’nin akrabası olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, H.A.F.’nin diğer şüpheli C.Y.’yi bu soygunu gerçekleştirmesi için azmettirdiği ve olaydan sonra çalınan altınları alarak bir kuyumcuda bozdurduğu tespit edildi.

SUÇ ORTAĞINI 'ALTINLAR SAHTE' YALANIYLA KANDIRMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheliler arasındaki kirli pazarlığı da gün yüzüne çıkardı. Azmettirici akraba H.A.F.’nin, gaspı gerçekleştiren suç ortağı C.Y.’ye "Çaldığın altınların bir kısmı imitasyon (sahte) çıktı" yalanını söyleyerek vaat edilenden daha az pay verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.