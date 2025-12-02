Korkunç tablo ortaya çıktı: Her iki cinayetten biri akrabalar arasında

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentteki güvenlik ve asayiş durumuna ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tamer Aksoy’un da katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda, özellikle cinayet olaylarının arka planındaki nedenler dikkat çekti. Vali Şıldak, 2025 yılı içerisinde işlenen cinayetlerin neredeyse yarısının akrabalar arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Toplantıda öldürme olaylarına ilişkin detaylı bir analiz sunan Vali Şıldak, cinayet vakalarının büyük bölümünün münferit olaylar olduğunu ancak sebeplerin toplumsal bir yaraya işaret ettiğini vurguladı. 2025 yılı verilerini paylaşan Şıldak, "Bu yılki 54 olayın 26’sı akrabalar arasında işlenen cinayetlerdir. Cinayetlerin nedenlerine baktığımızda; arazi anlaşmazlığı, aile içi kavga, geçimsizlik, husumet, alacak-verecek ilişkileri ve 3 olayda akıl hastalığı gibi unsurlar öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yıllara göre karşılaştırmalı verileri de paylaşan Şıldak, tablonun seyrini şu rakamlarla ortaya koydu:

z2020 yılında 50, 2021’de 59, 2022’de 74, 2023’te 77, geçen yıl (2024) 50, bu yıl ise 54 öldürme olayı meydana gelmiştir."

SON BİR AYDA FAİLİ MEÇHUL DOSYA KALMADI

Kentin son bir aylık cinayet bilançosuna da değinen Vali Şıldak, bu süre zarfında meydana gelen 8 ayrı olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Emniyet ve jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda bu olaylara karışan 17 failin tespit edildiğini aktaran Şıldak, olaylardan sadece birine ait firarinin arandığını, bunun dışında faili meçhul kalan hiçbir dosyanın bulunmadığını vurguladı.

ARANAN ŞAHIS SAYISINDA REKOR DÜŞÜŞ: 1030'DAN 344'E İNDİ

Toplantıda asayiş, trafik, uyuşturucuyla mücadele, silah kaçakçılığı ve sahipsiz hayvanlar gibi başlıklar da ele alındı. Suçlularla mücadelede gelinen noktayı "aranan şahıslar" verisi üzerinden anlatan Vali Şıldak, yılbaşında bin 30 olan aranan kişi sayısının yapılan operasyonlarla 344’e kadar düşürüldüğünü bildirdi.

Sadece son bir aylık süreçte 270 aranan şahsın yakalandığını belirten Şıldak, bu kişilerden 23’ünün hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğuna dikkat çekti.

SİLAH VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI HIZ KESMEDİ

Güvenlik güçlerinin kasım ayında gerçekleştirdiği silah ve mühimmat operasyonlarının sonuçları da toplantıda paylaşıldı. Operasyonlarda 35 tabanca, 16 pompalı tüfek ve 9 uzun namlulu silah ele geçirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucuyla mücadele başlığında özellikle dış ilçelerin öne çıktığını kaydeden Vali Şıldak, emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmaları neticesinde kasım ayında yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini sözlerine ekledi.