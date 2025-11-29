Başkentte kadın cinayeti: Tartıştığı kadını başından vurarak katletti!

Başkentte kadın cinayeti: Tartıştığı kadını başından vurarak katletti!
Yayınlanma:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 33 yaşındaki psikolog Nurselen Gülaçtı, 'saplantılı' şekilde kendisine yaklaşan Fuat Yıldırım tarafından sahibi olduğu matbaa dükkanında başından vurularak öldürüldü.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki psikolog Nurselen Gülaçtı, Fuat Yıldırım tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturma, cinayetin ardında uzun süredir devam eden saplantılı bir takip geçmişi olduğunu ortaya çıkardı.

Gülaçtı’nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, saldırganın ablasını sürekli rahatsız ettiğini, tartışma çıkarmaya çalıştığını ve tehdit mesajları gönderdiğini açıkladı. Ortaya çıkan delillere göre, olaydan bir süre önce Yıldırım’ın genç psikoloğa “Seni bitireceğim” şeklinde tehdit mesajları attığı belirlendi.

Daha da trajik olanı, Gülaçtı'nın failden uzaklaşmak amacıyla ailesiyle birlikte önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınma hazırlığı yapmasıydı. Ancak katil zanlısı, son kez konuşmak bahanesiyle Gülaçtı’yı matbaaya çağırarak saldırıyı gerçekleştirdi. Cinayet sonrası gözaltına alınan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"BU BİR AŞK YA DA İLİŞKİ DEĞİL, KADIN CİNAYETİDİR"

Ailenin avukatı Gizem Yıldırım, kamuoyunda olayın bir 'ilişki tartışması' olarak sunulmasına şiddetle karşı çıktı. Avukat Yıldırım, fail ile Nurselen Gülaçtı arasında hiçbir ilişki olmadığını vurguladı ve şunları söyledi:

“Bu, tek taraflı saplantılı davranışların ve kadına yönelik şiddetin açık bir örneği. Olayı aşk ya da ilişki krizi gibi yumuşatmaya izin vermeyeceğiz.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

