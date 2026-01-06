20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Kayaların altında kaldı

Yayınlanma:
Mersin'de bahçe çalışması yaptığı sırada çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan Ekrem Yamşah hayatını kaybetti.

Mersin’in Silifke ilçesinde bahçe çalışması yaptığı sırada çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç, hayatını kaybetti.

ÇIKTIĞI DUVAR ÇÖKTÜ: KAYALARIN ALTINDA KALDI

Olay, Silifke’ye bağlı Canbazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Babasıyla birlikte iş makinesi yardımıyla bahçede çalışma yapan 20 yaşındaki Ekrem Yamşah, çıktığı duvarın henüz bilinmeyen bir nedenle çökmesi sonucu kayaların altında kaldı.

5 gündür kayıp olan genç barajda ölü bulundu!5 gündür kayıp olan genç barajda ölü bulundu!

BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipler, genci bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kayaların altından çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yamşah'ın cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

